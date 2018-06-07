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"لابورا" تعلن عن اطلاق اليانصيب الريعي الأوّل

7
JUNE
2018
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أعلنت مؤسسة "لابورا" عن اطلاق سحب اليانصيب الريعي الأول تحت شعار "ادعمنا واربح"، الذي سيعود ريعه لدعم المؤسسة، لاسيّما وان عمل الجمعيات التي لا تبغي الربح (NGOS) يعتمد على التضامن ومشاركة الجميع، ويهدف هذا السحب إلى تأمين موازنة المؤسسة حتى آخر عام 2018 لاستمرار عملها الذي يصبّ نحو تأمين فرص عمل كريمة لأبناء الوطن وبقائهم في لبنان.
 
أمّا الجوائز فهي خمس: الأولى نصف كيلو ذهب، الثانية ربع كيلو ذهب، الثالثة 100 غ ذهب، الرابعة 50 غ ذهب، الخامسة أونصة ذهب. وتعتبر هذه الجوائز ساقطة بعد مرور 4 اشهر ضمناً من تاريخ السحب.
 
مع الإشارة إلى أنّ عدد البطاقات هو 15 ألف موزّعة على 600 دفتر وسعر البطاقة 20 ألف ليرة لبنانية.
 
 
سيجرى السحب يوم الجمعة الواقع في 28 أيلول 2018، الساعة 12:00 ظهراً، في مبنى مركز مؤسسة "لابورا" الطابق الثاني – انطلياس، وذلك بإشراف مديرية اليانصيب الوطني بموجب قرار وزير المالية 1/568 تاريخ 2018/4/19.
 
لمزيد من المعلومات او للمساهمة الرجاء الاتصال على: 04-403352.
 
www.laboraonline.com
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