قدم امتحانه في مركز غسيل الكلى

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تفقدت رئيسة المنطقة الشمال نهلا حاماتي، الطالب محمود بدر الاسعد المصاب بمرض قصر كلوي والذي يقدم امتحانه الرسمي في الشهادة الثانوية فرع الاجتماع والاقتصاد في قسم غسيل الكلى بمستشفى عكار رحال في بلدة الشيخ محمد، حيث خصصت غرفة خاصة له بوجود المراقبين والقوى الامنية وبوجود الطاقم الطبي ورئيس القسم الدكتور وليد رحال.

ولم يرغب الاسعد، طالب ثانوية حلبا الرسمية، بالتحدث ولكنه بدا مرتاحا في تقديم امتحانه.

وقالت حاماتي: "إن وزارة التربية الوطنية والمدير العام فادي يرق ورئيسة دائرة الامتحانات هيلدا الخوري يعطون اهتماما كبيرا بالحالات الانسانية وذوي الحاجات الخاصة. إن اهل الحالات المرضية يقدمون طلب من الوزارة عن وضع ابنائهم ويتم درسه من خلال لجنة طبية وتتم الموافقة".

وأشارت إلى أن "الطالب مرتاح جدا وأجواء الامتحان تجري بشكل طبيعي بوجود المراقبين"، آملة له "النجاح كما كل الطلاب".

وقد أكملت حاماتي جولتها على مراكز الامتحانات في عكار.