ما جديد قضية مُغتصِب وقاتل الموظفة في السفارة البريطانية؟!

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أصدرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي بيار فرنسيس مضبطة اتهام بحقّ المدعى عليه الموقوف طارق حوشية (لبناني) المتّهم باغتصاب وقتل الموظفة في السفارة البريطانية في بيروت ريبيكا دايكس، فاتهمته بجنايتي المادتين 503 من قانون العقوبات و549 معطوفة على البندين 4 و8 منها، وأحالته إلى محكمة الجنايات في جبل لبنان.

وكان حوشية، الذي يعمل سائقاً على سيارة أجرة تابعة لإحدى شركات النقل العام، أقدم على اغتصاب الضحية قبل قتلها خنقاً في محلة جسر الأشرفية على المسلك المؤدي إلى الدكوانة، ثمّ توجّه إلى طريق المتن السريع حيث تخلص من الجثة برميها في بؤرة محاذية للأوتوستراد مقابل كسارة العرب وذلك ليل 16 كانون الأول 2017.