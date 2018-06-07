جنبلاط الى السعودية.. من سيرافقه؟!

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كشف مصدر قيادي بارز في الحزب "التقدمي الاشتراكي" أن رئيسه وليد جنبلاط سيقوم في نهاية الأسبوع الجاري بزيارة للمملكة العربية السعودية.



وعلمت "الحياة" من المصادر المواكبة، أن جنبلاط سيتوجه إلى السعودية على رأس وفد حزبي، وقد يكون من بين أعضائه نجله رئيس "اللقاء الديموقرطي النيابي" تيمور جنبلاط في أول إطلالة له على الدول العربية، من البوابة السعودية.



وتؤكد مصادر "اللقاء الديموقراطي" أن لا تبدل في الموقف من تشكيل الحكومة، وأن الحزب يصر على أن يتمثل بثلاثة وزراء من طائفة الموحدين الدروز في حال توصلت المشاورات الجارية على أكثر من صعيد إلى اتفاق يقضي بأن تتشكل الحكومة من 30 وزيراً.