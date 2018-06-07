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عناوين الصحف ليوم الخميس 7 حزيران 2018

7
JUNE
2018
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الأخبار
«الدولة العميقة» تُحبّ الإعلام المُرتَهَن
«اتفاق منبج» في ستة أشهر: نقاط مراقبة وقوات أمن جديدة!
جميل السيّد للمحكمة: إنّها إسرائيل وأميركا

 

البناء
نتنياهو ينشط أوروبياً للعقوبات على إيران... وطهران جاهزة لتشغيل أجهزة التخصيب
بري: حزب الله باقٍ في سورية... ولتنسحبْ «إسرائيل» من المزارع ونحن والسوريون نتفق
لقاء الحريري وإبن سلمان ينتظر حكومة ترضي «القوات»... والسيّد من لاهاي يهزم التزوير

 

الجمهورية
هل حسم موضوع حجم الحكومة؟
بومبيو: لن نسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية
قزي لـ"الجمهورية": لضرورة "إعادة فورية" للنازحين السوريين الى بلادهم

 

اللواء
التفاهم على إطار الحكومة.. والأسماء والحصص تسابق العيد
تحاسب وطني حول مرسوم التجنيس
الإمتحانات الرسمية للثانوية العامة انطلقت بفروعها الأربعة
باريس تحذِّر طهران من «اللعب بالخطوط الحمر» بشأن النووي

 

المستقبل
الحريري: "التيار" بأمان ومسؤوليته منع الحرائق
بومبيو: أميركا لن تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية

 

L'Orient-Le Jour
La mission de Hariri de plus en plus difficile...

 

Daily Star
Upbeat Hariri wants ‘consensus’ Cabinet

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