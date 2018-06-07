living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الخميس 7 حزيران 2018

7
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الجمهورية
لم تنجح حتى الساعة الضغوطات الروسية لسحب الحرس الثوري الإيراني من جنوب سوريا.
يُغادر سفير دولة كبرى قريباً إلى بلاده لحضور إجتماع يضمه وسفراء آخرين معتمدين في الشرق لتقويم الوضع السوري.

 

البناء
كواليس
تساءلت مصادر دبلوماسية عربية عن طبيعة المبادرات التي ستتخذها الإدارة الأميركية على مستوى السياسة الخارجية بعد إحالة كلّ من جيفري فيلتمان وديفيد ساترفيلد الخبيرين بشؤون المنطقة إلى التقاعد وغياب الوجوه التي تولّت مهامّ وأدواراً في المنطقة عن المسرح الدبلوماسي كدنيس روس ومارتن انديك، وكان دور فيلتمان في الأمم المتحدة وساترفيلد في الخارجية يشكّل صلة الوصل بين الوزراء الجدد ومؤسسة السياسة الخارجية بملفاتها وأشخاصها وموظفيها…؟
خفايا
يردّد أحد النواب الفائزين في الانتخابات النيابية الأخيرة في مجالسه الخاصة أنه أنفق ملايين الدولارات في حملته الانتخابية، وأنّه استطاع أن يؤمّن فوزه بنفسه دون أيّ دعم من اللائحة التي كان في عدادها… لكن مصادر سياسية رسمت في هذا الصدد علامات استفهام عديدة، وسألت تحديداً عن موقف النائب المُشار إليه من القوانين والتشريعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية عند طرحها في مجلس النواب، وهل ستكون أولويته مصلحة ناخبيه أم مصالحه الخاصة؟

 

اللواء
همس
كشف مصدر دبلوماسي شرقي في مجلس خاص ان ما يثار حول بلدة شرق لبنان ليس جديداً، لجهة تواجد دولة كبرى في هذه المنطقة!
غمز
يتجه مرجع كبير إلى اختيار أسماء شابة بقيت طيّ الكتمان لتمثيله في الوزارة الجديدة؟
لغز
لم يُترجم الانفراج السياسي انفراجاً اقتصادياً، على خلاف المبدأ الذي يعرفه الاقتصاد اللبناني؟

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout