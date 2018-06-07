أسرار الصحف ليوم الخميس 7 حزيران 2018

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الجمهورية

لم تنجح حتى الساعة الضغوطات الروسية لسحب الحرس الثوري الإيراني من جنوب سوريا.

يُغادر سفير دولة كبرى قريباً إلى بلاده لحضور إجتماع يضمه وسفراء آخرين معتمدين في الشرق لتقويم الوضع السوري.

البناء

كواليس

تساءلت مصادر دبلوماسية عربية عن طبيعة المبادرات التي ستتخذها الإدارة الأميركية على مستوى السياسة الخارجية بعد إحالة كلّ من جيفري فيلتمان وديفيد ساترفيلد الخبيرين بشؤون المنطقة إلى التقاعد وغياب الوجوه التي تولّت مهامّ وأدواراً في المنطقة عن المسرح الدبلوماسي كدنيس روس ومارتن انديك، وكان دور فيلتمان في الأمم المتحدة وساترفيلد في الخارجية يشكّل صلة الوصل بين الوزراء الجدد ومؤسسة السياسة الخارجية بملفاتها وأشخاصها وموظفيها…؟

خفايا

يردّد أحد النواب الفائزين في الانتخابات النيابية الأخيرة في مجالسه الخاصة أنه أنفق ملايين الدولارات في حملته الانتخابية، وأنّه استطاع أن يؤمّن فوزه بنفسه دون أيّ دعم من اللائحة التي كان في عدادها… لكن مصادر سياسية رسمت في هذا الصدد علامات استفهام عديدة، وسألت تحديداً عن موقف النائب المُشار إليه من القوانين والتشريعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية عند طرحها في مجلس النواب، وهل ستكون أولويته مصلحة ناخبيه أم مصالحه الخاصة؟

اللواء

همس

كشف مصدر دبلوماسي شرقي في مجلس خاص ان ما يثار حول بلدة شرق لبنان ليس جديداً، لجهة تواجد دولة كبرى في هذه المنطقة!

غمز

يتجه مرجع كبير إلى اختيار أسماء شابة بقيت طيّ الكتمان لتمثيله في الوزارة الجديدة؟

لغز

لم يُترجم الانفراج السياسي انفراجاً اقتصادياً، على خلاف المبدأ الذي يعرفه الاقتصاد اللبناني؟