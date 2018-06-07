الثانوية العامة: تشدد في مراقبة الهواتف

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انطلقت، أمس، الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة: العلوم العامة، علوم الحياة، الاجتماع والاقتصاد، والآداب والإنسانيات. وقد امتحن نحو 41 ألف طالب في 566 مركزاً في لبنان. المدير العام للتربية فادي يرق استبق الاستحقاق بتعميم ذكّر فيه المراقبين والمرشحين بمنع إدخال الهواتف الخلوية إلى قاعات الامتحانات، منعاً لانتشار المسابقات قبل الانتهاء من الوقت المحدد. وعلمت «الأخبار» أن التشدد نابع من الفوضى التي سادت في الشهادة المتوسطة لجهة تسريب المسابقات في الدقائق الخمس الأولى لاستلام المسابقة. التعميم عكس حذراً في صفوف الممتحنين لناحية إرسال صور المسابقات عبر «غروبات الواتساب» خشية من العقوبات.