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عودة دفعة جديدة من النازحين السوريين الى سوريا؟

7
JUNE
2018
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كشف مصدر مطلع على ملف النازحين لـ «البناء» أن «الأمن العام بصدد التحضير لإعادة دفعة جديدة من النازحين السوريين الى سورية معظمهم من مخيمات النزوح في عرسال عبر قارة الى مناطق في القلمون الشرقي والغربي». ولفت الى أن «عدد الذين سجلوا أسماءهم وصل الى حوالي 4 آلاف نازح وقد يرتفع أكثر وأُرسِلت هذه الأسماء الى لجنة أمنية سورية، حيث دققت في هويات الأسماء وسجلاتهم الأمنية». وأكدت بأن «هذه الدفعة شبه جاهزة وتنتظر تأمين وسائل النقل». وأوضحت أن «عدم حماسة النازحين بتسجيل أسمائهم للعودة ليس الخوف من النظام كما تصوّر بعض الدول والمنظمات الدولية بل لأسباب أخرى تتعلّق بتهرّب هؤلاء من الخدمة العسكرية الإلزامية».

وقالت أوساط معنية بملف العلاقات اللبنانية السورية لـ»البناء» إن «التواصل بين لبنان وسورية لم ينقطع يوماً حتى في ذروة الحرب على سورية والحملات الإعلامية اللبنانية على النظام في سورية وتورّط بعض الأطراف اللبنانية بدعم المجموعات المسلحة في الداخل السوري»، مشيرة الى أن «اللواء إبراهيم كان ومازال قناة التواصل الرسمية مع سورية ومفوّضاً من قبل رئيس الجمهورية والحكومة»، مشيرة الى «اجتماع لجان الكهرباء بين البلدين واللجنة العسكرية المشتركة فضلاً عن اللقاءات بين السفير السوري في لبنان ووزير الخارجية والمسؤولين اللبنانيين»، مبينة أن «العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين قائمة لكن العلاقات السياسية عاشت توترات في العقد الماضي نتيجة سياسة بعض القوى اللبنانية والتدخلات الخارجية، لكنها تتجه الى التحسن التدريجي في ظل التحوّلات في لبنان عقب الانتخابات النيابية وتطهير معظم الحدود اللبنانية السورية من التنظيمات الإرهابية والتطورات في المنطقة التي صبّت في صالح محور المقاومة».

وعن مصير مليون ونصف نازحٍ سوري في لبنان واحتمال عودتهم قريباً إلى سورية، أوضحت الأوساط بأن «إعادة هذا العدد الكبير من النازحين يحتاج الى قرار سياسي كبير من الحكومة اللبنانية للتواصل مع الحكومة السورية وتشكيل لجنة خاصة لوضع خطة شاملة لإعادتهم على دفعات، إذا كانت لا تمكن إعادتهم دفعة واحدة، بل الأمر يحتاج الى إجراء إحصاءات وتجميع للسجلات الأمنية لكل النازحين كما تحتاج الى جهود من الدولة السورية لتوفير الضمانات الأمنية وأماكن السكن والخدمات وفرص عمل لهم، لذلك باب حل أزمة النازحين هو التواصل مع الدولة السورية وعدم ربط ذلك بالوضع الأمني والحل السياسي في سورية».

البناء
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