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رعد: منفتحون إيجابا على التعاون من أجل الإسراع في حل عقد تأليف الحكومة

6
JUNE
2018
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 رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد "أننا قطعنا شوطا كبيرا في مواجهة وتخطي العقبات ولا تزال أمامنا بعض الصعوبات، لكن من أنجز ما أنجزه هان عليه إنجاز ما بقي عليه إنجازه".

كلام رعد جاء خلال احتفال تأبيني في حسينية حارة صيدا بحضور عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب د.بلال عبد الله وشخصيات وفعاليات وحشد شعبي وعلمائي وممثلين عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية وقيادة حزب الله في الجنوب.

ولفت النائب رعد الى انه "بعد الإنتخابات التي جرت في لبنان والتي كشفت الأوزان والأحجام الحقيقية للكتل النيابية وبعد أن كلف من سمته الأكثرية النيابية لتشكيل الحكومة فالآن الناس تنتظر تشكيل هذه الحكومة"، مشيرا إلى أنه "بحسب إطلاعنا ومعرفتنا بالعقد التي لا تزال ماثلة أمام التشكيل أنه لا يجوز بعد تأخير الحكومة إلى أسابيع وأشهر".

وقال ان "الحكومة نستطيع إنجازها وتشكيلها على الأقل بعد الأعياد ويمكن المسارعة إلى تشكيل الحكومة، خصوصا أن البلد لم يعد يحتمل أي تأخير في معالجة قضاياه وأزماته وأوضاعه".

وأكد "أننا منفتحون إيجابا على التعاون من أجل الإسراع في حل العقد وندعو الجميع إلى النظر بعين الواقع والمصلحة الوطنية، لا النظر بعين الطموح والآمال والأوهام في بعض الأحيان".

وطنية
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