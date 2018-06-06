اين اصبح تشكيلُ الحكومةِ الجديدة؟

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لا شيء جديدا في افق الحكومة ، ورئيسها الذي يحاول الايحاء بايجابية يواجه في السياق عينه رزمة مطالب لم يتمكن بعد من حل الكثير منها. ليس من باب التشاؤم انما من زاوية الواقعية تقول مصادر تكتل لبنان القوي، ان اي تطور لم يسجل منذ مساء الاحد الماضي مشددة على ان الامور تعالج برويّة وتكتّم شديدين . المصادر رفضت الغوص مؤقتا في موضوع الاحجام والحقائب مكرسة في السياق عينه الايجابية التي خرج بها رئيس التكتل جبران باسيل عقب خلوة زحلة . الايجابية نفسها تتعامل فيها القوات اللبنانية التي نفت اي كلام عن مقايضات في الوقت الحالي خصوصا بما يتعلق بنيابة رئاسة الحكومة منطلقة مما نقل على لسان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن حق القوات اللبنانية بتمثيل وازن، متمسكة بتمثيل يوازي تمثيل التيار الوطني الحر وبوزارة سيادية واخرى خدماتية . بكل الاحول وعلى رغم ضبابية المشهد تتمسك كتلة المستقبل بالايجابيات ليبقى الاساس ايضا عقدة التمثيل السني

على خط اخر تبقى العقد في الملعب الدرزي على حالها ، فالاشتراكي متمسك بثلاث حقائب درزية على قاعدة التمثيل العادل ، تقول مصارده التي تشير لل otv الى ان الاشتراكي نال على سبعة نواب في وقت نال الديمقراطي اللبناني نائبا واحدا وهو طلال ارسلان فكيف يعطى حصة ؟ وفي السياق عينه يشدد الاستراكي على ان عملية التأليف ما زالت في المربع الاول مربع الاحجام وفي انتظارها بعد مربعين واحد يطال توزيع الحقائب واخر الاسماء .

اذا لا تقدم حكومي يذكر ، وحدها الاتصالات مستمرة في اكثر من اتجاه في محاولة لاحداث خرق في جدار الجمود والتقدم ولو خطوة ، حتى ان البعض ذهب باتجاه اعتبار الايجابية الحريرية المفرطة هرطقة الهدف منها الايحاء للمؤسسات الدولية ان الامور باتجاهها الصحيح.