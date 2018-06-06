living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اين اصبح تشكيلُ الحكومةِ الجديدة؟

6
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لا شيء جديدا في افق الحكومة ، ورئيسها الذي يحاول الايحاء بايجابية يواجه في السياق عينه رزمة مطالب لم يتمكن بعد من حل الكثير منها. ليس من باب التشاؤم انما من زاوية الواقعية تقول مصادر تكتل لبنان القوي، ان اي تطور لم يسجل منذ مساء الاحد الماضي مشددة على ان الامور تعالج برويّة وتكتّم شديدين . المصادر رفضت الغوص مؤقتا في موضوع الاحجام والحقائب مكرسة في السياق عينه الايجابية التي خرج بها رئيس التكتل جبران باسيل عقب خلوة زحلة . الايجابية نفسها تتعامل فيها القوات اللبنانية التي نفت اي كلام عن مقايضات في الوقت الحالي خصوصا بما يتعلق بنيابة رئاسة الحكومة منطلقة مما نقل على لسان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن حق القوات اللبنانية بتمثيل وازن، متمسكة بتمثيل يوازي تمثيل التيار الوطني الحر وبوزارة سيادية واخرى خدماتية . بكل الاحول وعلى رغم ضبابية المشهد تتمسك كتلة المستقبل بالايجابيات ليبقى الاساس ايضا عقدة التمثيل السني 

على خط اخر تبقى العقد في الملعب الدرزي على حالها ، فالاشتراكي متمسك بثلاث حقائب درزية على قاعدة التمثيل العادل ، تقول مصارده التي تشير لل otv الى ان الاشتراكي نال على سبعة نواب في وقت نال الديمقراطي اللبناني نائبا واحدا وهو طلال ارسلان فكيف يعطى حصة ؟ وفي السياق عينه يشدد الاستراكي على ان عملية التأليف ما زالت في المربع الاول مربع الاحجام وفي انتظارها بعد مربعين واحد يطال توزيع الحقائب واخر الاسماء .

اذا لا تقدم حكومي يذكر ، وحدها الاتصالات مستمرة في اكثر من اتجاه في محاولة لاحداث خرق في جدار الجمود والتقدم ولو خطوة ، حتى ان البعض ذهب باتجاه اعتبار الايجابية الحريرية المفرطة هرطقة الهدف منها الايحاء للمؤسسات الدولية ان الامور باتجاهها الصحيح.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout