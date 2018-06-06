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شيئاً فشيئاً، وكما كان متوقعاً، وحتى من دون انتظارِ نتيجةِ التدقيق الذي يتولاه الأمنُ العام عملياً اعتباراً من يومِ غد، بدأ موضوعُ مرسوم التجنيس الأخير يُسحَبُ من التداول، لمصلحةٍ ملفاتٍ أخرى.



فثُلاثيُ الحملة، الذي خَلُص محاموه أمس إلى صعوبةٍ بالغة في وصول الطعن أمام مجلس الشورى الى نتائج تُصرَفُ في السياسة، انصرف اليوم إلى عناوين أخرى:



سمير جعجع تحدّث عن البنزين المهرَّب من سوريا، وسامي الجميل عن وجوبِ فصلِ حلّ أزمة النزوح عن حل أزمة سوريا، ووليد جنبلاط إلى الشأن الفلسطيني. أما بعضُ الرأي العام الذي انساق مرحلياً خلفَ الحملة الأخيرة، فوقَف مدهوشاً مما جرى، بعدما كرَّت سُبحة الأسماء التي أُدرِجت زوراً في المرسوم، وهو منها براء...



سياسياً وإعلامياً، وحتى قضائياً، الحملةُ على المرسوم باتت وراءَنا من الناحية العمَلية، لتحُلَ مكانها ملفاتٌ أساسية، تمَسُّ جوهر الكيان، أرضاً وشعباً...



فعلى مستوى الأرض، برز موضوعُ الترسيم الذي حضر أخيراً في لقاء بعبدا الثلاثي. أما على مستوى الشعب، فلفت الأنظار ما كُشِف من معلوماتٍ عن قيامِ جهاتٍ دولية محدّدة، بثني نازحين سوريين على أرض لبنان من العودة إلى بلادهم لاعتباراتٍ شتّى. وهذا الموضوع بالتحديد، سيُخلِّف تداعياتٍ سياسية ومواقف أساسية في الساعات الأربع والعشرين المقبلة..