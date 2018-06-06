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جولة تفقدية لمناطق جرود كسروان - جبيل بعد السيول

العميد روكز: ما حصل كارثة على الانتاج الزراعي الوجودي ونأمل في تعويض المتضرّرين سريعاً

تفقد النائب العميد شامل روكز مناطق الأضرار التي خلّفتها الاحوال الجوية الأخيرة على القطاع الزراعي في جرود كسروان وجبيل شملت كفرذبيان، قمهز والعاقورة، ورافقه الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير موفداً من رئيس الحكومة سعد الحريري.

انطلقت الجولة من بلدية كفرذبيان وزار خلالها العميد وعدد من نواب المنطقة مختار قمهز وبلدية العاقورة وعاينوا خلالها الاضرار عن كسب، ولفت العميد روكز خلال الجولة الى ان الاضرار تسببت بها السيول الغزيرة والبرد ما أدى الى تلف المزروعات وتضرّر اشجار الكرز والتفاح.

العميد روكز، وإذ شكر الحريري على ايفاده الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة لمعاينة الأضرار، اعتبر ان ما حصل كارثة بالنسبة الى المزارعين الذي يتّكلون على الموسم الزراعي، آملاً في تعويض المتضررين سريعاً. كما ناشد وزيري الزراعة والاقتصاد العمل على تصريف المواسم الزراعية حتى لا نقع في أزمة تصريف بعد أشهر قليلة.

واعتبر العميد روكز ان الانتاج الزراعي لأبناء الجرد هو انتاج وجودي يقيهم التهجير الى المدن في مرحلة اولى والى خارج لبنان لاحقاً. كما شدد على ضرورة المحافظة على الناس في ارضهم، واعتمادها استراتيجية، لأن من يعمل في ارضه يبقى في ارضه.

كما أكد العميد روكز ان من واجب نواب المنطقة جميعاً متابعة أوضاع ابناء كسروان جبيل، خصوصاً ان الملف ليس سياسياً بل زراعي يتعلّق بالإنماء والحفاظ على الناس في ارضهم.