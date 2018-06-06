الرئيس بري: حزب الله موجود في بلده سوريا حتى تتحرر

A + A -

استنكر رئيس مجلس النواب اللبناني الإستاذ نبيه بري في مقابلة له مع وكالة "سبوتنيك" الدعوات إلى إنسحاب حزب الله وإيران من سوريا، واعتبرها أمر مستبعد حالياً بالنظر إلى إستمرار الأوضاع الراهنة في هذا البلد.

وأشار الرئيس بري، إلى أن إيران موجودة في سوريا بطلب من الدولة السورية، تماماً كما أن الوجود الروسي في سوريا قد جاء بطلب من الحكومة السورية.

وقال الرئيس بري، إن حزب الله في بلده سوريا لأنه لو لم يكن متواجداً هناك، لكان "داعش" قد أصبح في لبنان، مشيراً إلى أن الحزب لن ينسحب من سوريا حتى تتحرر وتصبح أراضيها موحدة.

وأعتبر الرئيس بري، أن اللاجئين السوريين في لبنان أخوة لنا وليسوا بغرباء، فلبنان وسوريا كانتا ولا تزالان توأماً، وبالتالي فإن ما يحدث في سوريا يؤثر على لبنان، وأي تقسيم لسوريا هو إعادة لرسم خريطة المنطقة، تماماً كما حدث في (اتفاقية) سايكس-بيكو.