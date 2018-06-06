الوزير رائد خوري يصدر قراراً للبدء بتركيب العدادات للمولدات الكهربائية

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أصدر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري بعد اجتماعات عدة مع وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل وأصحاب المولدات، تعديلاً للقرار 1/135/أ.ت. الصادر بتاريخ 28/7/2017، يتضمن تمديداً للمهلة المعطاة لأصحاب المولدات للالتزام بتركيب عدادات الكتروميكانيكية مطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل شركة كهرباء لبنان لغاية 1/10/2018 وللتصريح عنها لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، على أن يُكلّف صاحب المولد بكلفة العدادات.

وقد شمل القرار الجديد تعديلات أخرى أهمها الآلية المتعلقة بالتصاريح وتعرّض كل مخالفة لهذا القرار صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك وقانون العقوبات.