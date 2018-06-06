جميل السيّد يكشف المفاجآت في لاهاي!

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يدلي اللواء النائب جميل السيد بشهادته لليوم الثاني على التوالي أمام المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي وكان أكد اليوم السيد أنه في العام ٢٠٠١ أو ٢٠٠٢ زاره الشهيد جبران تويني وطلب منه مساعدته ماليا كي لا يسيطر الشهيد رفيق الحريري على صحيفة "النهار" وقال له إنه بحاجة لـ ٧٠٠ ألف دولار، وتابع السيد أنه اتصل عندها بأحد اصدقائه من طائفة الروم الارثوذكس وطلب منه مساعدة التويني فوافق فذهب التويني إليه واتصل بالسيد لاحقا وأبلغه انه حصل منه على مليون دولار.



ورفض السيد الاعلان عن الأسم علنا وسلمه لأحد موظفي قلم المحكمة.