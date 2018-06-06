اطلاق اليوم الوطني للطاقة الصحية في حضور الوزير باسيل

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في رعاية وحضور الوزير جبران باسيل، تدعو جمعية "الطاقة اللبنانية للصحة" LHE الى اطلاق اليوم الوطني للطاقة الصحية وبرنامج النشاطات السنوي، الحادية عشرة صباح غد الخميس 7 حزيران 2018، في مركز الاجتماعات والمؤتمرات التابع لـ"التيار الوطني الحر" في سنتر طيار، سن الفيل، مقابل فندق الحبتور.

في البرنامج كلمات لكل من الوزير باسيل، رئيسة الجمعية الدكتورة أسمى أبي نصر، ونائب رئيسة الجمعية الدكتور شرف أبو شرف.

يذكر ان "الطاقة اللبنانية للصحة" LHE هي جمعية تضمّ طاقات صحية واشخاص كفوئين هدفهم تحقيق "أعلى مستوى ممكن من الصحة" من قبل جميع اللبنانيين وتعزيز التعاون الوطني من أجل تحسين أوضاع الصحة العامة اللبنانية. كما ان "الطاقة الصحية اللبنانية" تنظر في شكل إيجابي إلى الصحة، بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية، "كحالة من الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية الكاملة وليس مجرد غياب المرض أو العجز".