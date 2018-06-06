living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأربعاء 6 حزيران 2018

6
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

خفايا
شكّكت أوساط سياسية بحقيقة التفاؤل الكبير الذي يُبديه الرئيس المكلّف سعد الحريري في ما يتعلّق بتشكيل الحكومة في وقت قصير، لافتةً إلى أن العقد السعودية ما زالت على حالها ولا سيما لجهة الحصة الوزارية التي تريدها الرياض لحليفها حزب «القوّات»، فضلاً عن الخلافات الداخلية حول نسب التوزير للكتل الكبرى وكذلك التمثيل الطائفي.


كواليس
توقعت مصادر متابعة لجدول أعمال المبعوث الأممي في اليمن مارتن غريفيت أن يبقى في المنطقة لفترة غير قصيرة وأن يقوم بجولات متعددة بين صنعاء وعدن والرياض ومسقط والكويت وطهران، ويعود لتقديم تقرير أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك مطلع تموز المقبل ليعلن مبادرة تفاوضية مع خارطة طريق للحل السياسي وقالت المصادر إن التوازنات الميدانية تؤكد استحالة الرهان على تغييرات عسكرية تسمح بالرهان على تعطيل الحل السياسي.

 

 

 

المستقبل: يقال

إنّ أحد أعضاء تكتّل "لبنان القوي" يؤكد أن اللجنة التي شكّلها التكتّل للاستراتيجية الدفاعية سوف تعكف على إعداد تصوُّر أساسه اقتراح الرئيس ميشال عون الذي كان قد قدّمه على طاولة الحوار لاعتماده أو إجراء بعض التعديلات عليه.

 

 


النهار: أسرار الآلهة

من سرّب اللائحة

تُشكّك جهة سياسيّة في إقدام حزب سياسي فاعل على تسريب لائحة المجنّسين لأنّه لم يُستشر في الأسماء ويعتبرها شريكة لطرف سياسي أساسي في
لبنان. ...

 

عقاب موطف

عاقب وزير قوّاتي أحد المديرين في مشروع مشترك مع الوزارة بعد اتّهامه بتسريب أخبار إلى جهات إعلاميّة....



الإهانة بدل الشكر

لوحظ صمت مُطبق حيال كلام الوزير السوري وليد المعلّم على انتشار القمامة في لبنان وعدم الردّ عليه بدل توجيهه الشكر للبنان على استقباله مليون ونصف مليون نازح...

 

 


اللواء: أسرار

غمز
يتنصل قطب سياسي رفيع من جملة ملابسات تتعلق بالتأزم الحاصل حول عدد من الملفات.


همس
وقع صدام كلامي بين مرجع كبير ووزير معني على خلفية مرسوم أثار مشكلة كبيرة، ولا يزال..


لغز
يتجدّد الإنقسام في حزب عقائدي بعد الانتخابات، وعشية ترشيح شخصية منه في الحكومة الجديدة..

 

 


الجمهورية: أسرار

نموذج


كلّف مسؤول كبير شركة إستشارية أجنبية بإعداد تصوُّر لهيكلية إدارية وتنظيمية لتياره تكون نموذجاً متبعاً للسنين المقبلة.


إطاحة


إستخفّ وزير بارز بخطوة تنظيمية لجأ إليها رئيس التيار السياسي الذي ينتمي إليه وقال أمام قريبين: يبدو أننا في مرحلة الإطاحة بماضي التيار وحاضره ومستقبله.


نشاط


لاحظت أوساط سياسية أن أول نشاط لنائب في «تكتل لبنان القوي» قام به بمشاركة نائب من «تكتل الجمهورية القوية».

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout