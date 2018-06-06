أسرار الصحف ليوم الأربعاء 6 حزيران 2018

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

شكّكت أوساط سياسية بحقيقة التفاؤل الكبير الذي يُبديه الرئيس المكلّف سعد الحريري في ما يتعلّق بتشكيل الحكومة في وقت قصير، لافتةً إلى أن العقد السعودية ما زالت على حالها ولا سيما لجهة الحصة الوزارية التي تريدها الرياض لحليفها حزب «القوّات»، فضلاً عن الخلافات الداخلية حول نسب التوزير للكتل الكبرى وكذلك التمثيل الطائفي.



كواليس

توقعت مصادر متابعة لجدول أعمال المبعوث الأممي في اليمن مارتن غريفيت أن يبقى في المنطقة لفترة غير قصيرة وأن يقوم بجولات متعددة بين صنعاء وعدن والرياض ومسقط والكويت وطهران، ويعود لتقديم تقرير أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك مطلع تموز المقبل ليعلن مبادرة تفاوضية مع خارطة طريق للحل السياسي وقالت المصادر إن التوازنات الميدانية تؤكد استحالة الرهان على تغييرات عسكرية تسمح بالرهان على تعطيل الحل السياسي.

المستقبل: يقال



إنّ أحد أعضاء تكتّل "لبنان القوي" يؤكد أن اللجنة التي شكّلها التكتّل للاستراتيجية الدفاعية سوف تعكف على إعداد تصوُّر أساسه اقتراح الرئيس ميشال عون الذي كان قد قدّمه على طاولة الحوار لاعتماده أو إجراء بعض التعديلات عليه.



النهار: أسرار الآلهة

من سرّب اللائحة

تُشكّك جهة سياسيّة في إقدام حزب سياسي فاعل على تسريب لائحة المجنّسين لأنّه لم يُستشر في الأسماء ويعتبرها شريكة لطرف سياسي أساسي في

لبنان. ...

عقاب موطف

عاقب وزير قوّاتي أحد المديرين في مشروع مشترك مع الوزارة بعد اتّهامه بتسريب أخبار إلى جهات إعلاميّة....





الإهانة بدل الشكر

لوحظ صمت مُطبق حيال كلام الوزير السوري وليد المعلّم على انتشار القمامة في لبنان وعدم الردّ عليه بدل توجيهه الشكر للبنان على استقباله مليون ونصف مليون نازح...



اللواء: أسرار

غمز

يتنصل قطب سياسي رفيع من جملة ملابسات تتعلق بالتأزم الحاصل حول عدد من الملفات.



همس

وقع صدام كلامي بين مرجع كبير ووزير معني على خلفية مرسوم أثار مشكلة كبيرة، ولا يزال..



لغز

يتجدّد الإنقسام في حزب عقائدي بعد الانتخابات، وعشية ترشيح شخصية منه في الحكومة الجديدة..



الجمهورية: أسرار

نموذج



كلّف مسؤول كبير شركة إستشارية أجنبية بإعداد تصوُّر لهيكلية إدارية وتنظيمية لتياره تكون نموذجاً متبعاً للسنين المقبلة.



إطاحة



إستخفّ وزير بارز بخطوة تنظيمية لجأ إليها رئيس التيار السياسي الذي ينتمي إليه وقال أمام قريبين: يبدو أننا في مرحلة الإطاحة بماضي التيار وحاضره ومستقبله.



نشاط



لاحظت أوساط سياسية أن أول نشاط لنائب في «تكتل لبنان القوي» قام به بمشاركة نائب من «تكتل الجمهورية القوية».