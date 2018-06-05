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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

ما خلا مناوشات متقطعة على محور الصيفي، التي جمعت اليوم محامين من الكتائب والقوات والاشتراكي للبحث في احتمالات الطعن، هدوء نسبي يسجل على جبهة مرسوم التجنيس، بعدما تبين أن الحملة الممنهجة ضده لا تسنتد إلا على خلفيات سياسية، قد تكون حكومية الطابع، على حد تعبير كتلة المستقبل اليوم.

على المستوى الحكومي، الرئيس الحريري "داعس بنزين على اعلى سرعة"، كما قال. أما على المستويات كافة، فتكتل لبنان القوي قرر، بتعبير الوزير جبران باسيل، أن يكون إيجابيا بالمطلق، والعناوين : بناء الدولة مع تيار المستقبل، والمصالحة مع القوات، ومقاومة الفساد مع حزب الله.

وقد سمى التكتل للغاية الأخيرة، النائب زياد أسود رئيسا للجنة خاصة لمكافحة الفساد باسم التكتل، من ضمن عشرات اللجان الاخرى. وما لبث اسود ان غرد قائلا: "وصينا على سيارة مصفحة لأنو طيور الفري كتار".



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



"داعس بنزين لتشكيل الحكومة"..

هذا الكلام للرئيس سعد الحريري الذي يواصل اتصالاته ومشاوراته لتأليف الحكومة التي يستعجلها مختلف الاطراف في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة.

وتبدو هذه التطورات على الشكل الآتي:

- حكومة جديدة قيد الولادة في الأردن.

- ترقب تأليف حكومة جديدة في العراق فيما العبادي يلفت الى انتهاكات جسيمة في الانتخابات.

- تقدم الجيش الليبي في درنة.

- تقدم قوات التحالف في جبهات اليمن.

- إنسحاب كردي من منبج السورية في ضوء اتفاق أميركي-تركي.

- تحضيرات مكثفة للمونديال في روسيا.

وفي الحديث عن المونديال نشير الى التوصل لاتفاق على نقل تلفزيون لبنان المباريات ليشاهدها اللبنانيون مجانا. هذا الاتفاق أعلنه وزير الاعلام ملحم رياشي بعد اجتماع في بيت الوسط برئاسة الرئيس الحريري ومشاركة وزيري الشباب والرياضة محمد فنيش والاتصالات جمال الجراح وممثلين عن شركة "سما".

ويرتقب ان يكرس الاتفاق بعد التوافق على الاسعار خلال الساعات القليلة المقبلة.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

الضرب الاذكى وسط الضروب الكثيرة التي تتصف بالذكاء والتي ارتكبها اهل الدولة وفي مقدمها ملف التجنيس انها رمت كرته النارية بين يدي اللواء عباس ابراهيم، فهو اعتاد تلقي مثل هذه الهدايا وينجح في شلبنتها وتجميلها، لكن الا يرى اهل الحكم ان افراطهم في هذه الحركات سيحرق اوراق الجوكر التي يملكها مدير الامن العام عن بكرة أبيها؟ هذا للتفكير ان كان له مكان.

اما في العملي فأهل السلطة لم يحسنوا حتى التراجع والانكفاء عن الملف اذ احجموا حتى الساعة عن نشر اسماء المجنسين بما يسمح ببدء فترة الحداد والنسيان ولا نقول المحاسبة لان المحاسبة هي مصير الأقوياء لا الضعفاء.

توازيا، سجل لقاء نادر لاحزاب جمعها يوما حلم 14 اذار ولو من اجل ملف آني هو ملف التجنيس، فالتقى ممثلو الكتائب والقوات والاشتراكي في البيت المركزي لتنسيق المواقف في شأن الطعن بالمرسوم.

في الاثناء طمأن الرئيس المكلف لمن تقلقهم عملية التأليف بأنه داعس بنزين باعلى سرعة وتحدث عن وزراء من اهل الكفاية ويتمنون تنفيذ مقررات ال"سيدر" متجنبا ذكر العراقيل والالغام.

وفيما الانهماك على اشده بالتجنيس وبترسيم الحدود مع اسرائيل بالطريقة التي تضمن سيادة لبنان على ارضه وعلى ثرواته الباطنية، استجابت السماء للوزير الرياشي فاستحصل من سما على حقوق النقل المجاني لكأس العالم لكرة القدم عبر التلفزيون الرسمي، وقد حقق بالتسلل هدفا يتيما في مرمى من صدوا كل محاولاته لانجاز اي امر يتعلق بتلفزيون لبنان.



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* مقدمة نشرة اخبار "المستقبل"

الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري؛ داعس بنزين على أعلى سرعة في عملية التأليف، وفق ما نقل عنه وفد من مجلس الأعمال اللبناني السعودي، آملا أن يصار إلى إختيار عناصر تتمتع بالكفاءة، حتى تتمكن الحكومة الجديدة من تولي المسؤوليات، والقيام بالمشاريع وخاصة ما هو مطروح في إطار مؤتمر ”سيدر” والتي ستكون موضع إهتمام ودرس؛ سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص.

أما في مرسوم التجنيس المثار حوله جدل، فقد طلب الأمن العام من المواطنين إبلاغه عن أي معطيات أو معلومات يمتلكونها حول الاسماء الواردة في المرسوم؛ إعتبارا من بعد غد الخميس.

لكن الخبر المفرح للبنانيين، هو تذليل كل العقبات لكي يشاهدوا مونديال 2018 عبر تلفزيون لبنان؛ وشركات الكايبل.

الإعلان عن البشرى تم بعد إجتماع عقد في بيت الوسط برئاسة الرئيس الحريري وبحضور أعضاء اللجنة الوزارية المختصة ومدير شركة سما؛ صاحبة حقوق البث.



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مقدمة نشرة اخبار ال "ان بي ان"

الانفجار الذي احدثه مرسوم التجنيس لم تهدأ شظاياه وظل يحجز مكانا متقدما على غيره من الملفات الداخلية ولا سيما ملف تأليف الحكومة.

بالاستناد الى معطيات الساعات الاخيرة فان المرسوم لا تجميد له بل تريث في وضعه موضع التنفيذ ريثما ينجز الامن العام مهمة التدقيق في اسماء الاشخاص الثلاثمئة وثمانية وثمانين الذين يشملهم والتي بدأت الطلب من المواطنين ابلاغه عن اي معطيات او معلومات حول الاسماء الواردة في المرسوم.

في المقابل تكثفت حملة بعض القوى السياسية على المرسوم وفي طليعتها حزب الكتائب والقوات اللبنانية وكذلك الحزب التقدمي الاشتراكي الذي غرد زعيمه وليد جنبلاط ساخرا يبدو ان اشباحا تسللت وانتحلت صفة الذين وقعوا المرسوم، مضيفا ان الجميع يتنصلون ولا احد يجرؤ على الاعتراف بالحقيقة ولذلك تجري مسرحية التمويه غير المقنعة.

حكوميا، ظل الرئيس المكلف سعد الحريري متسلحا بنعمة التفاؤل بالتأليف قريبا من دون ظهور معطيات عملية تعزز هذا الجو، لكن الواضح ان اتصالات ومشاورات تدور بعيدا عن الاضواء وفي ظل صمت يبدو مصداقا للقول الذي يردده الرئيس نبيه بري واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.

اما تحت الاضواء فقد عادت قضية الحدود الجنوبية الى الواجهة فعقد على نيتها اجتماع رئاسي ثلاثي في قصر بعبدا لتوحيد الموقف اللبناني في مواقف على نيتها اجتماع رئاسي ثلاثي في بعبدا لتوحيد الموقف اللبنالني في مواجهة ما تبيت له اسرائيل من مخططات واطماع.

وبعيدا عن السياسة تم الإعلان اليوم ان تلفزيون لبنان الرسمي سينقل مباريات كأس العالم لكرة القدم مع حفظ حقوق الشركات التي تؤمن مشاهدة المونديال.



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مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

لم تثبت بالوجه الشرعي رؤية المرسوم وهو ينتظر إخراجه من القيد وإعلانه الى الرأي العام لتبنى على الأسماء شكواها فالمديرية العامة للأمن العام وضعت أرقاما في الخدمة للتدقيق في الأسماء المدرجة وطلبت الى المواطنين إبلاغها أي معطيات أو معلومات يمتلكونها عبر البريد الإلكتروني لكن من دون إدراج لائحة المرسوم لتاريخه وبذلك تصبح الشكوى "ضد مجهول" وحالة التخفي هذه جمعت اليوم أحزاب القوات والاشتراكي والكتائب على شكوى واحدة في اجتماع تنسيقي استضافه بيت الكتائب في الصيفي حيث كانت الأولوية هي للحصول على نسخة للدراسة وإبداء الرأي فيما رأى النائب سامي الجميل أن هذا المرسوم بات سرا من أسرار الدولة لكن الدولة كاتمة الأسرار بدا أنها ابتدعت مخرجا تخديريا يقترح تقديم مشروع قانون للنساء المتزوجات بأجانب لمنح الجنسية لأولادهن والدولة نفسها على يقين أن مثل هذا القانون ستقف في وجهه موانع طائفية ولن يمر إذ إن لدى السلطة اللبنانية كشوفا عن الاعداد حيث إن هناك أربعة وتسعين ألف حالة بينها أربعة وسبعون ألف حالة من الديانة الإسلامية والبقية مسيحيون ستكذب الدولة على نفسها وعلى النساء مسلمات ومسيحيات لو تعهدت بإقرار هذا القانون بأرقامه تلك.. لكن ما دام رئيسا الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية قادرين على توقيع المراسيم المماثلة فلماذا لا تجري تجزئة هذه الأعداد والحالات النسائية وعلى دفعات ووفقا لمعايير ومواصفات محددة؟ بإمكان أصحاب التواقيع إحداث توازن عددي وطائفي لهؤلاء النسوة وإقرار صفقة القرن التي سوف سيصفق لها الجميع وربما تعوض الصفقة عن الصفعة التي علمت على خد الدولة بمرسوم جمهوري فالحل ليس في إحالة النساء الى قانون الإعدام في مجلس النواب بل في توقيع نظيف يمسح ربما مساوئ التوقيع المريب الذي خرج الى العلن يسبقه الغبار.. فيما حق المرأة: لا غبار عليه أما الاستمرار في تبادل المسؤوليات فهو من باب الهذيان: رئيس الجمهورية يحيلها الى الامن العام.. الداخلية الى هيئة الاستشارات والقضايا.. الخارجية تسأل كسائر المواطنين.. ورئيس الحكومة سعد الحريري "يلبسها" لرئاسة الجمهورية من زاوية الإقرار بأن التجنيس حق للرئيس كلام بلا حصانة ينتشر على غاربه في مرسوم بات لقيطا يبحث عن عائلة سياسية يتجنسها وبكلام الحصانة.. شهادة في زمن النيابة للنائب الحالي اللواء جميل السيد تحت سقف المحكمة الدولية في لاهالي إفتتحت الجلسة برمي قنبلة سياسية من السيد وزنها خمسة ملايين دولار دفعها الرئيس الشهيد رفيق الحريري للرئيس الياس الهرواي كبداية عهد.. واعلن السيد أن الحريري كان ينسق كل خطواته مع السوريين ذهابا وإيابا.. سلبا وإيجابا.



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مقدمة نشرة أخبار "المنار"

رسائل مشعة أرسلتها الجمهورية الاسلامية لمن يعنيهم الامر على الخطوط العامة التي رسمها الامام السيد علي الخامنئي، وضمن الاطر التي حددها الاتفاق النووي.

طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستزيد قدرتها على تخصيب اليورانيوم مع التشديد على أن هذه الاجراءات لا تعني فشل المفاوضات مع الاوروبيين، وانما للتأكيد على أنها لن تقبل باتفاق منقوص انسحبت منه الولايات المتحدة التي في مكان آخر تزيد من تورطها على حساب دماء الابرياء.

وزارة الحرب الاميركية تقر للمرة الاولى بوجود قواتها داخل الاراضي اليمنية لمساعدة الغزاة العالقين في خيباتهم المتخبطين في هزائمهم على جبهة اليمن وغيرها.

فعلى جبهة الجنوب السوري، ترتعد فرائص من ربوْهم ودعموهم مع العدو الصهيوني من مصير الخزي الذي لحق بالعملاء في جنوب لبنان في حال استعاد الجيش السوري السيطرة على طول الحدود مع الجولان.

قادة المسلحين يخطرون العدو بأنهم سيقتحمون السياج في حال تقدم الجيش السوري. السياج الشائك الذي اقفله جنود الاحتلال عام الفين على هزيمة يستعيضون ببعض أجزائه بسياج اسمنتي استدعى أمس اجتماعا ثلاثيا في بعبدا. فلماذا هذا اللقاء على عجل؟ وهل استشعر المسؤولون خطرا داهما؟

لا خطر على تشكيل الحكومة، فالمعطيات تستبعد وجود حائط اسمنتي يحول دون ولادتها.



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مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

السؤال الكبير: لماذا التريث في نشر مرسوم التجنيس والأسماء الواردة فيه؟ لماذا منذ انفجار هذا الملف وهناك إصرار على إبقائه سريا؟ هل صحيح أن المرسوم يخضع لعملية تجميل وشفط بعض الأسماء لترشيقه وجعله مقبولا من الرأي العام؟ إذا كانت المراسيم الإسمية لا تنشر، فلماذا سيتم النشر؟ وإذا كانت ستنشر، فلماذا تأخير النشر؟

الأسئلة ليست مؤامرة، والهواجس مشروعة والاستفسارات ليست تهمة، كما حاولت كتلة المستقبل الإيحاء من خلال القول في بيانها من أن "نشر العديد من المعلومات المضللة وغير الصحيحة عن قائمة التجنيس، وادراج أسماء لم ترد أصلا في أساس المرسوم المقترح، محاولات غير بريئة، تستبطن تعكير المشاورات القائمة لتشكيل الحكومة " ...

السؤال هنا: هل من البراءة بشيء التستير على مرسوم أصبح قضية رأي عام؟ ألا يحق للبناني أن يسأل خصوصا ان المرسوم تزامن مع ما يطرح من ملفات لها علاقة بالنازحين السوريين؟ ثم ما هو الرابط المنطقي بين طرح قضية التجنيس وتعكير المشاورات لتشكيل الحكومة؟ فهل كان تشكيل الحكومة يسير بسلاسة وسهولة وليونة وجاء انفجاء مرسوم التجنيس ليعرقل عملية التشكيل؟

هذا إمعان في الهروب إلى الأمام ومحاولة ضبط الضياع، فالمرسوم القنبلة أعد في جنح الظلام، وما كان ليوضع، ككرة النار، بين أيدي مدير الأمن العام لولا تقاذف هذه الكرة... المهم أنه بعد غد الخميس سيكون المرسوم في متناول الرأي العام وهذا ما أعلنه بيان مقتضب للأمن العام جاء فيه أنه: في إطار التدقيق بالأسماء المدرجة في مرسوم التجنيس تطلب المديرية العامة للأمن العام من المواطنين إبلاغها عن أي معطيات أو معلومات يمتلكونها حول الأسماء الواردة فيه اعتبارا من بعد غد الخميس لإجراء اللازم بشأنها...

هكذا، اعتبارا من بعد غد يبدأ سحب الفتيل على رغم ان هذا المرسوم سيترك ندوبا من غير السهل إزالتها سريعا، ومن غير المفيد حرف الموضوع وأخذه باتجاه ان لرئيس الجمهورية الحق في إصدار مراسيم التجنيس، فهذا حق يكفله الدستور ولا نقاش فيه، لكن النقاش يتركز على من استغل هذا الحق ليشوهه، ما استدعى ان تدور كرة النار كرة كاملة وكادت ان تحرق الأصابع قبل قذفها في اتجاه الأمن العام.

في ملف تشكيل الحكومة، وفيما أعلن الرئيس الحريري أنه "يدعس بنزين" للتسريع، نقل عن الرئيس بري قوله أنه لم يتم بعد الدخول في توزيع الحقائب وأن العقدة في التشكيل هي مسيحية ولم يطلب مني أحد التدخل.

قبل هذه الملفات نتوقف عند بشرى للبنانيين: سيكون بإمكانكم مشاهدة المونديال إما عبر اشتراك الدش وإما عبر تلفزيون لبنان... وجاء هذا الاتفاق ثمرة التفاوض الذي قادته اللجنة الوزارية وتوِّج بفتح خط تفاوضي مباشر بين الرئيس الحريري ودولة قطر.



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