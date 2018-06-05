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الحريري: الحكومة التي سنشكلها ستكون من 30 وزيرا والتعاون جار من كل الافرقاء لانجاز هذه المهمة

5
JUNE
2018
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 رعى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري غروب اليوم حفل الإفطار الرمضاني الذي أقامه اتحاد جمعيات العائلات البيروتية في فندق فينيسيا بحضور وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وحشد من أبناء العائلات البيروتية وفعاليات.


وألقى الرئيس الحريري كلمة بالمناسبة، قال فيها:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل رمضان وأنتم بخير.
شكرا لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية، ولرئيسه الأستاذ محمد عفيف يموت ولهيئته الإدارية، على كل ما يقوم به وطنيا وسياسيا واجتماعيا، لأهلنا ومجتمعنا في بيروت وكل لبنان، وعلى إتاحة فرصة اللقاء في هذا الإفطار المبارك في الشهر الفضيل.
لا شك أن من أصعب المهام التي يواجهها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، هو الكلام خلال مرحلة التأليف، لأن كل ما يقوله هو موضع تفسير، وتأويل، ويعتبر ترجمة لما وصلت إليه مفاوضات التشكيل والتأليف. فكل ما سأقوله في مرحلة التأليف الآن سيؤخذ على أني أوجه رسائل لفريق سياسي من هنا أو هناك.
أنا أشكر اتحاد جمعيات العائلات البيروتية على وقوفه دائما مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومعي شخصيا في كل المراحل الصعبة. فخلال السنوات الثلاث عشرة الماضية، مررنا بمراحل بات المرء يشك فيها إلى أين يتجه البلد وتيار المستقبل. لكن الاتحاد وقف دائما معي ومع تيار المستقبل دون تردد، وكنا دائما نتشاور ونتحاور، والحمد لله بعد سنة ونصف السنة على التسوية، الجميع يرى إلى أين وصل البلد اليوم.


أنا إن شاء الله متفائل بأن كل الأفرقاء السياسيين يتعاونون لتشكيل هذه الحكومة، ولو كنا سنلبي رغبات كل حزب بشأن عدد الوزراء الذين يريدهم، لكنا سنشكل حكومة من خمسين وزيرا. لكن الحكومة التي سنشكلها إن شاء الله ستكون من ثلاثين وزيرا، وهذا أقصى ما يمكنني أن أعلنه، والتعاون جار مع كل الأفرقاء لإنجاز هذه المهمة.
يسعدني بالفعل أن أكون معكم اليوم، فكما كان الرئيس الشهيد يقول:أنتم الحزب الحقيقي لرفيق الحريري ولتيار المستقبل، وأنتم تمثلون بيروت بكل أطيافها، والرئيس الشهيد كان دائما حريصا على أن تكون هناك علاقة مميزة معكم، وإن شاء الله أنا سأكمل على هذا الطريق.
أشكر الجميع على العمل الذي يقومون به، كما أشكركم على الانتخابات النيابية التي كانت صعبة، حيث كانت المعركة قاسية ضدنا، لكننا والحمد لله أثبتنا فيها وجودنا. اليوم علينا أن نعمل بحيوية أكبر، وقد وعدتكم بأن أعمل شخصيا بشكل أقوى وأسرع وأكثر انفتاحا، وسترون أن أبواب بيت الوسط ستكون مفتوحة أمام الجميع، وأنا على وعدي إن شاء الله.
أتمنى للجميع شهرا مباركا، وإن شاء الله نواصل معا هذه المسيرة، وعلى رأسنا سماحة المفتي الذي نسير دوما على توجيهاته في ما يخص الاعتدال والانفتاح. كما أشكر الأخ العزيز وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي كان دائما واقفا معي، وإن شاء الله سنواصل هذه المسيرة، كل في عمله، وأنا أشكر كل واحدة وواحد فيكم. عشتم وعاشت بيروت وعاش لبنان.


وكان رئيس اتحاد جمعيات العائلات البيروتية محمد عفيف يموت قد ألقى كلمة رحب فيها بالرئيس الحريري، وأشاد بسياساته وعمله الدؤوب لتشكيل الحكومة والتقدم بالبلد، مؤكدا دعم الاتحاد ووقوفه إلى جانبه في مساعيه للنهوض بلبنان وتنمية اقتصاده وتوفير فرص العمل للشباب".

وطنية
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