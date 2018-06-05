باسيل اعلن توصيات خلوة تكتل لبنان القوي: عنواننا الجمع الديمقراطي وليس العزل السياسي وعلاقتنا مع الاطراف تقوم عبر انجاز الملفات ومعالجتها

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اعلن رئيس تكتل "لبنان القوي" الوزير والنائب جبران باسيل التوصيات التي خرجت بها الخلوة التي عقدت في اوتيل قادري، عند التاسعة من صباح اليوم، وذلك في مؤتمر صحافي عقد عقب اختتامها.

واستهل باسيل تلاوة المقررات التي تم تفصيلها الى ثلاثة محاور. المحور الاول تناول الملفات العامة، المحور الثاني الملفات الاساسية اما المحور الثالث فتناول الملفات الخاصة.

وقال باسيل:" بداية مع الملفات العامة والتي تم تقسيمها الى ثلاثة اقسام وهي: الملف السياسي، الاعلام، وثالثا المناطق "خدمات وانماء".

واضاف:" في الملف السياسي، نحن كتكتل رسمنا لنفسنا مسارا سياسيا نعتمده هو باختصار يكون في وسط الحياة السياسية. نحن صلة الوصل مع كل اللبنانيين. ولا يكون عندنا اي مشكلة بل واجب علينا التواصل مع كل القوى والجهات السياسية المجتمع المدني من منطلق العلاقات مع الباقين من منطلق المبادرة نطرح ملفات وننجزها. لذلك فان علاقتنا مع الاطراف تقوم عبر انجاز الملفات ومعالجتها. واذا صار هناك خلاف هو على الملف وليس على خلاف مبدئي وعقائدي، نحن نريد ان نتعاطى مع الجميع من منطلق التنافس الايجابي وليس من منطلق المواجهات السلبية. نحن قادرون ومصممون على تقديم كل ما هو ايجابي طاقة وكلام ومناخ ايجابي في البلد، وهذا ما يريح اللبنانيين وهذا ما يطالبنا به المواطنون. فالشعب تعب النكد والمناكفات السياسية، لذلك نحن متجهون نحو الايجابية المطلقة التي نجمع بها وفق الديمقراطية ولا نعزل بها عزلا سياسي. لا احد يعزل في لبنان وليس لدينا هذا الفكر بعزل احد، عنواننا هو الجمع الديمقراطي وليس العزل السياسي، وباختصار توافقنا على عنوان الانتاج او المنتجين مقابل غير المنتجين. علينا ان ننتج وننجز لانه تاريخ عملنا، اعتقد انني سعيد وفخور لاننا محاطون بكوادر وطاقات كبيرة نأمل منها الكثير، وسنعد اللبنانيين بهذه الطاقات لأن الذي سمعناه اليوم هو تصميم وهو معرفة والمام بالملفات ورغبة بالانجاز، لذلك تكتلنا قوي بهذه الطاقات وبهذا التصميم.

واتفقنا ان نترك البحث بالعمل الحكومي والنيابي الى ما بعد للمرحلة الثانية على اساس تشكيل اللجان والحكومة، طبعا هناك ضرورة تنظيم العمل في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب، انما سنتركه لمرحلة ثانية انما وجود اي نائب ينتمي الى هذا التكتل في اي لجنة نيابية يحمله مسؤولية عمل اضافي وليس مشاركة صورية.

وهو يحتم علينا ان نضع على انفسنا ما ليس منصوصا عليه في الانظمة الداخلية لمجلس الوزراء، وفي مجلس النواب ان نضع مهلا في مشروع نشرع به ان كتب له السقوط او النجاح انما يجب ان ينتهي الشروع ضمن السقف الزمني الموضوع له.

وتناول باسيل في النقطة الثانية موضوع الاعلام وقال:" كلنا نعرف اننا مظلومون في الاعلام في عملنا امام الرأي العام، نحن نعمل كثيرا كثيرا، لكن عملنا يتشوه ولا تصل الحقيقة للناس، والكل يعلم ان مقدراتنا الاعلامية متواضعة بسبب ضعف التمويل.

اليوم اخذنا قرارا اساسا بأمانة سر التكتل لجنة مركزية للاعلام، توضع فيها المقدرات الاعلامية لاعضاء التكتل، يخصص لها مخصصات لكي تتمكن من الاستمرار بمهنية عالية، وكل اعضاء التكتل هي اصواتنا الاعلامية. واتفقنا ان نقيم خلوة من اجل تنظيم الاعلام.

ثالثا المناطق وانمائها هو موضوع المحور الثالث التي خلصت اليها الخلوة، اتفقنا ان كل نائب لديه وعوده وافكاره الانتخابية ولديه مشاريعه ان يتقدم من لجنة الاشغال المركزية التي انشأناها لمطالباته المناطقية، ويجرب التكتل ان يعمل على المستوى الحكومي. برنامج انشائي وفق اولويات مناطقية وقطاعية على المستويين ونذهب الى تنفيذها بشكل يغطى جميع المناطق اللبنانية ونكون نوابا لجميع اللبنانيين.

اما المحور الثاني ويعنى الملفات الاساسية وهناك سبعة ملفات. اولا موضوع النازحين السوريين وضرورة ادراجه في البيان الوزاري. لبنان لا يمكن ان يستمر في هذا الوضع الناشىء عن وجود النازحين السوريين على ارضه، لقد قمنا بتأليف لجنة برئاستي ومؤلفة من الاعضاء جورج عطالله، نعمت افرام، اسعد درغام، مصطفى حسين، ميشال ضاهر وادي معلوف.

اللامركزية الادارية: لقد اخذنا قرارا ان يكون التيار محركا اساسيا لها وتم تأليف لجنة برئاسة النائب آلان عون والاعضاء ميشال معوض، شامل روكز، الياس بو صعب، نقولا صحناوي، سليم خوري، الكسندر ماتوسيان والفرد بستاني.

الملف الثالث هو الاستراتجية الدفاعية والارهاب. طبعا تقييم خطر اسرائيل وخطر الارهاب وهناك خطر غير مباشر ينشأ من بيئات ازمة النزوح واللجوء والتعاطي مع هذا الموضوع بعد وضع تصور كامل وبتحويل الجيش الى جيش نوعي بوحدات قتال نوعية والاولية الكبيرة لمعالحة موضوع السلاح في الداخل.

اللجنة تألفت برئاسة النائب شامل روكز وكل من الاعضاء طوني بانو، آلان عون ونقولا صحناوي.

الملف الرابع: الادارة والاصلاح الاداري

وصلنا في نقاشنا الى ضرورة تسهيل المعاملات الادارية وهو امر مهم يمس الناس بشكل مباشر بعد الاصلاح ومحاربة الفساد ويعيد التوازن ويصحح الخلل في التوازن في البلد وفي الادارة، وهذا لا يمكن ان نقوم به من خلال الدولة، ولهذا الفنا لجنة برئاسة ميشال معوض وعضوية نعمت افرام آلان عون ونقولا صحناوي.

الملف الخامس هو الملف الدبلوماسي والانتشار، ولهذا الملف اهمية قصوى، الفنا لجنة برئاسة جبران باسيل وهاكوب بقرادونيان والاعضاء ميشال معوض نعمت افرام سيمون ابي رميا ماريو عون اسعد درغام وطوني بانو.

الملف السادس هو الملف المالي والاقتصادي بكل محاوره الاصلاحية التي تحققت في لجنة المال والموازنة، وموضوع مؤتمر "سيدر" كاطار يصلح اعتماده باصلاحنا الاقتصادي.

موضوع انتاجية الدولة واهميتها وقياس هذه الانتاحية هي عامل اساسي ايضا اقر في القانون من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وصلنا الى خلاصة ان الاصلاح المالي وضعت اسسه والابراء المستحيل صار قانونا ونحن بانتظار التقرير المالي ان يسلم في شهر تموز.

اما الموضوع الاهم والاخطر فهو مسألة الدين العام وتناميه وكيفية ادارته لتوقيفه والحد منه.والاساس في هذا الشق هو عبر تشجيع التصدير وتخفيض الاستيراد بشكل سنوي تخفيض 500 مليون دولار صعودا ونزولا كي ينقص العجز مليار دولار عندها نخلق 20 الف وظيفة في الداخل. وهنا اتكال كبير على عشرين ملحق اقتصادي، وهذا هو الفارق في هذا الموضوع. هذه لجنة اساسية والموضوع له اولوية كبيرة جدا ويترافق مع موضوع المال الاقتصادي والنازحين ومن جهة مع الفساد، لذلك الفنا لجنة برئاسة ابراهيم كنعان وعضوية ميشال ضاهر، نعمت افرام، نقولا صحناوي، الكسي ماتوسيان، ميشال معوض آلان عون وسيزار ابي خليل.



واخيرا، الملف السابع هو الفساد وهو الملف الاول طالما هناك هدر، الفنا لجنة برئاسة زياد اسود وعضوية شامل روكز، سليم عون، حكمت ديب، سيمون ابي رميا، طوني بانو، جورح عطالله، ادي معلوف، الياس بو صعب والكسي ماتوسيان، ونحن نعول على هذه اللجنة كثيرا، هؤلاء هم فدائيون. وسيشكرنا اللبنانيون على انجاز هذا الملف.

اما المحور الاخير وهو الملفات الخاصة. وفي هذا السياق اعتبرنا ان كل نائب لديه ملف عليه ان يتعاطى به يعاونه احد النواب.

اتفقنا على 18 ملفا.

الزراعة النائب ميشال ضاهر يعاونه ميشال معوض.

الطاقة سيزار ابي خليل يعاونه نعمت افرام.

التربية والتعليم الياس بو صعب يعاونه ادغار طرابلسي.

الصحة ماريو يعاونه الكسي ماتوسيان.

الشباب والرياضة سيمون ابي رميا يعاونه ادي معلوف.

النظافة والنفايات الصلبة نعمت افرام ويعاونه اهكوب بقرادونيان وسيمون ابي رميا.

الصناعة وحمايتها روجيه عازار ويعاونه ميشال ضاهر.

المواطنة وحقوق الانسان ميشال معوض وحكمت ديب.

الاشغال حكمت ديب وروجيه عازار.

التهرب الجمركي هاكوب تالوزيان وفريد بستاني.

التهرب الضريبي فريد بستاني يعاونه هاكوب تالوزيان.

السياحة ادي معلوف وسيمون ابي رميا وشامل روكز.



الشركات الناشئة المختصة بالتكنولوجيا وبراءات الاختراع والروبوتكس نقولا صحناوي يعاونه ميشال ضاهر.

الدواء سليم خوري يعاونه الكسي ماتوسيان.

الاسكان اسعد درغام ومصطفى حسين.

العدل جورج عطالله.

البيئة طوني بانو.

التنظيم المدني سليم عون.

عملنا كنواب يفتح لنا الطريق فيه الشخص الذي ائتمناه على هذا الموضوع وهو جزء من رئاسة مجلس النواب وهو دولة الرئيس ايلي الفرزلي بمساعدتنا المضي بهذه القوانين التي سنقترحها، مع التنسيق مع امانة سر التكتل مع هذه اللجان.

وختم باسيل شاكرا النائب ميشال ضاهر للاستضافة وامانة سر التكتل لتنظيمها والنواب "لمداخلاتهم التي اغنت معرفتنا في كثير من الامور".

وكانت الخلوة قد ناقشت في جلستها بعد استراحة الغداء عددا من الملفات الخاصة، ابرزها الملف الزراعي، مع التشديد على دعم القطاع والربط بين وزارتي الخارجية والزراعة لدعم أسواق او فتح اخرى جديدة واعتماد سياسة الصناعة الزراعية. وشدد المجتمعون على جعل ملف الزراعة من أولويات التكتل لما له من انعكاس إيجابي، خصوصا في المناطق الزراعية.

في ملف الطاقة والمياه، تم اعتماد ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي وضعت منذ العام 2010 والتي تشكل الحل الأمثل لمعالجة مشكلة الكهرباء، الى الاستمرار في سياسة قطاع النفط الذي بدأ عبر الاستكشاف والاستخراج والذي يؤمن مصلحة لبنان.

في التعليم، العمل على تقوية المدارس الرسمية، تطوير وتعديل المناهج التربوية وجعلها مناهج تفاعلية، تعديل بعض القوانين المرتبطة بالتعليم، تجهيز المدارس الرسمية، تطوير مناهج التعليم المهني والتقني وإعادة الثقة بهذا القطاع، وتعزيز وضع الجامعة اللبنانية واعتماد فروع للجامعة اللبنانية في كل المحافظات وتأهيل الأساتذة وتقييم الأداء.

وكان للشباب حيز مهم من النقاشات من اجل خلق فرص عمل لهم عبر اقرار قوانين خاصة بهم وتعزيز العلاقة بين الشباب والأحزاب، وتفعيل القوانين المتعلقة بالمواطنة والاحوال الشخصية وحقوق الانسان. وكانت اقتراحات لدعم الصناعة في لبنان وحلول لمعالجة أزمة النفايات.