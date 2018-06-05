هدوء نسبي على جَبهة مرسوم التجنيس

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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

ما خَلاَ منُاوشات مُتقطِعة على مِحور الصيفي، التي جَمعت اليوم مُحامينَ من الكتائب والقوات والاشتراكي للبحثِ في احتمالات الطعن، هدوءٌ نسبي يسجَّل على جَبهة مرسوم التجنيس، بعدما تبيَّن أن الحملة المُمنهجَة ضدَّه لا تسنتدُ إلا على خلفياتٍ سياسية، قد تكون حكوميِّة الطابع، على حدِّ تعبير كتلة المستقبل اليوم.

على المُستوى الحكومي، الرئيس الحريري "داعس بنزين على اعلى سرعة"، كما قال. أما على المُستويات كافة، فتكتُل لبنان القوي قرَّر، بتعبير الوزير جبران باسيل، أن يكونَ إيجابياً بالمُطلق، والعناوين : بناء الدولة مع تيار المُستقبل، والمُصالحة مع القوات، ومُقاومة الفساد مع حزبِ الله.

وقد سمى التكتُل للغايةِ الأخيرة، النائِب زياد أسود رئيساً لِلَجنة خَاصة لِمُكافحة الفساد باسم التكتل، من ضِمن عشرات اللجان الاخرى. وما لبِثَ اسود ان غرَدَ قائلاً: "وصَّيْنا على سِيارة مصفحة لأنو طيور الفرِّي كتار".