لاولوية ادراج موضوع النازحين في البيان الوزاري - باسيل عن مقررات خلوة تكتل لبنان القوي: شكلنا لجانا لمواضيع خاصة وتكتلنا سيكون قويا للبنان القوي

A + A -



تلا رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل مقررات خلوة تكتل " لبنان القوي" التي تُعقد في أوتيل القادري الكبير في زحلة وأبرز ما جاء فيها:



- شكلنا لجانا لمواضيع خاصة وتكتلنا سيكون قويا للبنان القوي

- لجنة مكافحة الفساد سيتولى رئاستها زياد اسود الذي امنا له الغطاء السياسي اللازم للمهمة

- بالنسبة للاستراتيجية الدفاعية والارهاب ستتابعهما لجنة برئاسة شامل روكز والادارة والاصلاح الاداري لجنة برئاسة ميشال معوض اما الديبلوماسية والانتشار فلجنة برئاستي واغوب بقرادونيان والملف المالي والاقتصادي ابراهيم كنعان

- نحن مع اولوية ادراج موضوع النازحين في البيان الوزاري وستتولى الامر لجنة برئاستي والتيار سيكون محركا اساسيا للامركزية الادارية عبر لجنة برئاسة الان عون

- فخورون اننا محاطون بطاقات وكوادر ورغبة بالانجاز والعمل الحكومي والنيابي تركناه لما بعد التأليف وتشكيل اللجان النيابية

- تعاطينا مع الجميع من منطلق التنافس الايجابي ومن لم يشاركوا في الانتخابات هم الذين تعبوا من المناكفات ونحن نتجه الى ايجابية مطلقة وعنواننا الجمع الديمقراطي وليس العزل السياسي







