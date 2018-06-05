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أكد النائب السابق ناجي غاريوس أن الضجة المثارة حول مرسوم التجنيس غير مبررة فمن له أي اعتراض فليوتجه به الى القضاء. وأضاف في حديث صحافي، أن من حق رئيس الجمهورية التوقيع على هكذا مرسوم ولا أحد يزايد في هذا الاطار بالوطنية خصوصا ان وزير الداخلية نهاد المشنوق كان كشف امس ان هناك ثلاث جهات امنية قد دققت في الاسماء الواردة في المرسوم. وقال:"يبقى اليوم انتظار تدقيق الامن العام الذي يحصل بطلب من الرئيس عون، لإعطاء الاجابات على كل الاسئلة المطروحة".



اما في الشأن الحكومي فلفت غاريوس الى ان الاجواء ايجابية، معولا على حكمة الرئيس سعد الحريري الذي يتواصل مع جميع الافرقاء للوقوف عن مطالبهم. وامل غاريوس في ان تكون الحكومة عيدية للبنانيين بالتزامن مع عيد الفطر كون البلاد بحاجة ماسة الى حكومة تنتج وتعمل.