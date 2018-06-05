المرابطون: سنبقى رجال جمال عبد الناصر حتى نحقق أهدافنا في الحرية والإشتراكية والوحدة العربية

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أصدرت حركة الناصريين المستقلين المرابطون بمناسبة ذكرى اجتياح العدو اليهودي التلمودي لمدينة بيروت في الخامس من حزيران عام 1982، واستشهاد دولة الرئيس الشهيد رشيد كرامي البيان التالي:



أولا" : في الخامس من حزيران عام 1982، بدأ العدو اليهودي التلمودي تنفيذ القرار الأممي الحاقد بتصفية وجود المقاومة الفلسطينية والقوى الوطنية اللبنانية، حيث بدأ القصف بغارات مكثّفة على " المدينة الرياضية " وشوارع "الطريق الجديدة"، وكان القرار الحاسم والحازم من الأخ القائد المؤسس إبراهيم قليلات " أبو شاكر " الى كل المقاتلين والمقاومين في مختلف قطاعات حركة الناصريين المستقلين-قوات المرابطون، ببدء المواجهة الكفاحية للمنازلة الكبرى في وجه قوى البغي والعدوان اليهودية التلمودية والأميركية، فسطّرت قوات المرابطون أعظم ملحمة من ملاحم النضال والمقاومة الى جانب رجال المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية، وكان أبناء عبد الناصر المرابطون يقاتلون ويستشهدون من الجنوب الى بيروت فالبقاع وحتى الشمال وجبل لبنان ، دفاعاً عن شرف الأمة العربية والتزاماً بالثوابت النضالية وتاريخ حركتنا التي ما خانت ولا هانت، منذ أن حمل المرابطون الأجداد السلاح دفاعاً عن شوارع بيروت في وجه حلف السنتو وقوات المارينز الأميركية عام 1958 .



وكانت صواريخ المرابطون والمدفعية الثقيلة وما توفر من الأسلحة المضادة للطائرات واللحم والدم تقاوم ، فكانت النتيجة التي حملها الأخ القائد المؤسس ابو شاكر والمرابطون وسام شرف حتى يومنا هذا ونورثه الى الأجيال القادمة، وهو طلب المبعوث الأميركي " فيليب حبيب " بإخراج خمسة الاف مقاتل من المرابطون مع قوات الثورة الفلسطينية بالمغادرة الى الشتات الثاني في الأقطار العربية، فكان القرار التاريخي للأخ ابو شاكر يرفض الترحيل والصمود والمقاومة ، فتشبّث أبناء بيروت المرابطون بوجودهم على أرض سيدة العواصم العربية بيروت وانغرزت جذور بنادقهم في شوارعها ، وأعلنوا المقاومة في وجه المحتل بصمت ودون ضجيج إعلامي ، فزرعوا العبوات وأطلقوا نيران بنادقهم وقذائف ال"أربي جي" على آليات العدو وأفراده ، وفجّروا انفسهم مع المخلصين والأوفياء والصادقين من الأحزاب والقوى الوطنية .



وفي هذا اليوم بالتحديد 5 حزيران 2018 ، نؤكد ان المرابطون فخرنا وعزتنا وهي أقوى من كل العاتيات التي مرّت علينا ، ونحن الأوفياء والمخلصون للقيادة التاريخية للأخ المناضل ابراهيم قليلات " أبو شاكر"، ونحن الباقون على العهد في مقاومة العدو اليهودي التلمودي وهويتنا كانت وستبقى أبد الدهر فلسطين، التي سنحررها من بحرها الى نهرها وعاصمة الأمة من محيطها الى خليجها العربي القدس الشريف .



وسنبقى رجال جمال عبد الناصر حتى نحقق أهدافنا في الحرية والإشتراكية والوحدة العربية دون نقصان في أي حرف من ثلاثية ثوابتنا .

ونختم لنقول أننا نحن المرابطون، القابضون بأيدينا على جمر العروبة المتوهجة .



ثانياً : في ذكرى نبع الكرامة في لبنان ، دولة الرئيس الشهيد العربي رشيد كرامي نؤكد أننا لن نهن ولن نتخلى عن دم الرشيد أغلى الرجال وأشرف الناس، ونحن على يقين بأن الأيام القادمة ستشهد سقوط العفو المزيّف الذي أخرج قاتله المدعو سمير فريد جعجع من السجن، بظلم كبير لنا نحن أحباء رشيد كرامي والشجرة الكرامية الشريفة .



فالواقع الإقليمي اليهودي التلمودي والداخلي اللبناني الذي أخرجه من السجن يفقد تدريجياً شرعية بقائه ، وبالتالي فمنطق مسار الأمور الواقعي سيؤدي الى عودة المجرم جعجع الى زنزانته وإن غداً لناظره قريب.