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خلوة تكتل لبنان القوي تنهي بحث الملف المالي الاقتصادي والاجتماعي وتشكل فرق عمل معنية بالاصلاح ومكافحة الفساد

5
JUNE
2018
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استكملت خلوة تكتل لبنان القوي في زحلة بموضوع الاستراتيجية الدفاعية ومكافحة الارهاب وضبطه وضرورة تعزيز البنى التحتية الدفاعية للجيش اللبناني وتعزيز امكاناته وتسليحه. اما في موضوع الادارة والإصلاح الاداري فكان تأكيد على انشاء الحكومة الالكترونية التي تشكّل أساساً في الإصلاح وبالتالي اعادة بناء الدولة. ثم تطرق المجتمعون الى ملف العمل الديبلوماسي والانتشار لناحية تعزيز التواصل مع المنتشرين بشتى الوسائل وتفعيل مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية في لبنان.


المحور الثاني تناول الملف المالي، وكان تشديد على ان كل إصلاح متصل بالمالية العامة وإدارتها في الدولة، وان الرقابة المسبقة التي فرضت عبر العمل الذي قامت به لجنة المال والموازنة من فرض الرقابة المسبقة والعديد من الإصلاحات هو الأساس وضرورة تكملة ما بدأته اللجنة.
في الملف الاقتصادي والاجتماعي والصحي تمّ عرض رؤية اقتصادية وإصلاحات واقتراحات عملية بهدف تطوير الاقتصاد وزيادة النمو وخلق فرص عمل، الى إصلاحات اجتماعية وعرض تسهيلات صحية يحتاجها المواطنون كضمان الشيخوخة وتنظيم العلاقة ما بين مقدمي الخدمات الصحية والاستشفائية والمستفيدين منها والجهات الضامنة.


ثم تمّ تشكيل لجان متابعة من نواب التكتل في كل من الملفات المطروحة.

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