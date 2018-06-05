الرئيس عون: مطالبتنا بعودة النازحين نابعة من مصلحتنا الوطنية وليس من عنصرية

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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاوضاع العامة في البلاد مع الرئيس السابق العماد ميشال سليمان خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا. واوضح الرئيس سليمان بعد اللقاء انه هنأ رئيس الجمهورية بحصول الانتخابات النيابية ومشاركة المنتشرين اللبنانيين في دول الاغتراب فيها، مشيرا الى ان القانون الانتخابي يحتاج الى اعادة درس في بعض النقاط لاسيما منها الصوت التفضيلي.

كذلك تطرق البحث الى الاستحقاقات السياسية المرتقبة، والاوضاع الاقتصادية والامنية، اضافة الى الاوضاع الاقليمية.

ولفت الرئيس سليمان الى ان القروض لتأمين البنى التحتية تحرك الاستثمارات لكن الشروط الاساسية لتوافرها تبقى تحييد لبنان ورسم استراتيجية دفاعية ومكافحة الهدر والفساد.





النائب السابق منصور البون

والاوضاع السياسية العامة، عرضها الرئيس عون مع النائب السابق منصور غانم البون الذي تناول ايضا المشاريع الانمائية التي تنفذ في كسروان.





مجلس الامناء لجمعية المقاصد الاسلامية

واستقبل الرئيس عون وفدا من مجلس الامناء المنتخب لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية برئاسة الدكتور فيصل سنو الذي القى كلمة اكد فيها على الدور الانساني والخيري للجمعية، والخدمات التي تقدمها في اطار الرعاية الاجتماعية التي تقوم بها. وطلب الوفد من الرئيس عون اعطاء توجيهاته الى الوزارات المعنية بالشؤون الصحية والتربوية لتسهيل المعاملات الادارية والمالية العائدة للجمعية لتمكينها من تحقيق اهدافها.





الرئيس عون

ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، ومشيداً بالاعمال الانسانية والثقافية التي تقوم بها الجمعية منذ تأسيسها، مشدداً على ان التضامن مع افراد المجتمع وخصوصاً المعوزين هو افضل ما يمكن ان يقوم به الانسان.

واضاف الرئيس عون: "ان الوضع الاقتصادي الذي يعيشه لبنان صعب، ويعود السبب الى تراكم الازمات ومنها الازمة العالمية التي بدأت قبل الحروب، فيما اغلقت الحروب التي اندلعت الطرق في اتجاه المنطقة العربية الحيوية التي نتكامل معها اقتصادياً. اما النقطة الثالثة فتتعلق بالنزوح السوري الكثيف باتجاه لبنان الذي بات يشكل نحو 50 في المئة من عدد اللبنانيين وهذا امر له ثمنه الباهظ، لذلك نرفع الصوت عالياً لعودة النازحين الى بلادهم مع عودة الامن الى الاراضي السورية. هذا الموضوع يجب ان يتفهمه الجميع، لانه نابع من مصلحة لبنان وليس من عنصرية في التعاطي او غيره، ولم يعد هناك من قدرة لنا على التحمل. وهذا الامر سيحظى بالاولوية في المرحلة المقبلة لانه جزء من الاعباء الاقتصادية التي نتحملها."

وقال: "ان هذه الازمات الثلاث ارهقت الاقتصاد اللبناني، واضيف اليها اعتماد الاقتصاد الريعي وليس المنتج، وقد باشرنا باعداد خطة اقتصادية شارفت على الانتهاء بهدف تحديد القطاعات الناجحة وتحويل الاستثمارات اليها. نحن لن نيأس ولن نتعب ولن نوفّر جهداً، واعدكم اننا سننجح في مسعانا".





جمعية المرسلين اللبنانيين وخريجي الرسل

واستقبل الرئيس عون الرئيس العام لجمعية المرسلين اللبنانيين للموارنة الاباتي مالك بو طانوس مع وفد من رابطة خريجي معهد الرسل في جونيه برئاسة النقيب انطوان رعد.

والقى الاباتي بو طانوس كلمة اشاد فيها بالدور الذي يلعبه الرئيس عون في قيادة البلاد نحو شاطىء الامان انطلاقا من الثقة التي يضعها اللبنانيون في شخصه وصوابية خياراته وادارته، لافتا الى ان معهد الرسل في جونيه سوف يحتفل السنة المقبلة بمرور 80 عاما على انشائه بعد مدرسة عين ورقة للاباء المرسلين. ودعا الاباتي بو طانوس الرئيس عون الى حضور الاحتفال الذي يقام يوم السبت المقبل في بيت عنيا في حريصا احياء لذكرى الاب بولس نجم الذي تولى ادارة معهد الرسل لسنوات.

ورد الرئيس عون مرحبا بالاباتي بو طانوس والنقيب رعد واعضاء الوفد، منوها بدور الاباء المرسلين اللبنانيين على الصعيدين الروحي والتربوي، مشددا على ضرورة الاهتمام بالجاليات اللبنانية في الخارج وتشجيع افرادها على استعادة الجنسية اللبنانية، عارضا لابرز ما تحقق من انجازات في مجال تأمين التواصل بين لبنان المقيم ولبنان المغترب.





وفد الريجي

الى ذلك، عرض الرئيس عون التقدم الذي حققته ادارة حصر التبع والتنباك اللبنانية ( الريجي) مع رئيس مجلس الادارة المدير العام المهندس ناصيف سقلاوي واعضاء مجلس الادارة السادة: جورج حبيقة وعصام سليمان ومازن عبود. وشكر المهندس سقلاوي رئيس الجمهورية على الدعم الذي يقدمه لمؤسسة الريجي، عارضا لابرز انجازاتها خلال السنوات الاخيرة، ومنها استحداث افضل نظام ارشفة الكترونية على مستوى الادارة اللبنانية، واعتماد نظام المكننة ومبدأ الشفافية في الوصول الى المعلومات. واشار الى ان ادارة الريجي هي الادارة العامة والوحيدة التي نالت الــ " ايزو 2015" على مدى ثلاث سنوات متتالية، لافتا الى الثقة الدولية التي اكتسبتها الريجي ما جعل شركات تبغ عالمية توكل اليها تصنيع اصنافها. واكد المهندس سقلاوي ان الريجي اول ادارة خضعت للتدقيق المالي من الشركات العالمية، وهي وفرت عائدات للدولة العام الماضي تجاوزت 450 مليون دولار وحققت تجربة استثنائية للتعاون مع القطاع الخاص. واضاف ان الريجي اطلقت خطة التنمية المستدامة للسنوات العشر المقبلة، وان المؤتمر الوطني الاول لمكافحة التجارة غير المشروعة الذي انعقد في شهر آذار الماضي، بمشاركة ممثلين عن الاجهزة الامنية والقضائية والعسكرية والادارية في لبنان ومن 70 دولة عربية واوروبية والامم المتحدة، خرج بسلسلة توصيات شكّلت حجر اساس لوضع خطة وطنية مشتركة لمكافحة التجارة غير المشروعة والتهريب والتزوير التي تكبّد الدولة اللبنانية نحو مليار دولار سنوياً. وابرز هذه التوصيات رفع مستوى التنسيق والوعي وتحديث التشريعات والقوانين وتعزيز آليات المراقبة وادارة الحدود ودعم الصناعة الوطنية.

ولفت المهندس سقلاوي الى ان اقتراحاً سيرسل وفقاً للاصول الى مجلس الوزراء باعتبار 28 آذار من كل سنة، يوماً وطنياً لمكافحة التجارة غير المشروعة.

ورد الرئيس عون، منوّهاً بالانجازات التي حققتها ادارة الريجي، والتطور الذي حصل في عملها واستحقت عليهما الثقة الدولية والعربية، لافتاً الى ان مكافحة الفساد والتهريب والتزوير هي مهمات وطنية كبرى ينبغي ان يشارك فيها الجميع، من ادارات ومجتمعات محلية ومواطنين، لا ان تقتصر المهمة على المؤسسات الرسمية المعنية فحسب.

وفي نهاية اللقاء، قدّم المهندس سقلاوي للرئيس عون الصورة التي نالت الجائزة الاولى في مسابقة اختيار ما ترمز اليه شتلة التبغ في لبنان.