الحريري: داعس بنزين على أعلى سرعة!

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استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ظهر اليوم في بيت الوسط وفداً من مجلس الاعمال اللبناني- السعودي برئاسة رؤوف ابو زكي وجرى خلال اللقاء التداول في الاوضاع الاقتصادية العامة.



بعد اللقاء قال ابو زكي: "تشرفنا بزيارة الرئيس الحريري مع اعضاء مجلس الاعمال اللبناني- السعودي والذي يضم كبار رجال الاعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية في لبنان، ووضعناه في اجواء ومعطيات النشاطات التي يقوم بها المجلس وابرزها انعقاد ملتقى سعودي -لبناني اقتصادي في 13 تموز المقبل في بيروت بمشاركة رجال اعمال سعوديين ولبنانيين.



وأضاف: "تمنى الوفد الاسراع في تشكيل الحكومة، ورد الحريري بالقول، ان ذلك فعلا محتمل وهو "داعس بنزين على أعلى سرعة"، ويأمل ان يصار الى اختيار عناصر تتمتع بالكفاءة، حتى تتمكن الحكومة الجديدة من تولي المسؤوليات، والقيام بالمشاريع وخصوصاً ما هو مطروح في اطار مؤتمر"سيدر" والتي ستكون موضع اهتمام ودرس سواء من قبل الحكومة او القطاع الخاص".