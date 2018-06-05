ما مصير نقل مباريات المونديال في لبنان؟!

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علمت "المركزية" أن اجتماعاً سيُعقد بعد ظهر اليوم في بيت الوسط برئاسة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ويضمّ اللجنة الوزارية الثلاثية المؤلّفة من وزراء الاتصالات، الشباب والرياضة، والإعلام.



ويهدف الاجتماع إلى تقديم تقرير عن مباريات كأس العالم في كرة القدم في روسيا "مونديال 2018"، على أن يُجري الرئيس الحريري في ضوئه، الاتصالات اللازمة لاتخاذ القرار النهائي في شأن نقل المباريات مباشرة إلى اللبنانيين.

مصادر متابعة أوضحت أن "إذا كانت مبادرة نقل المونديال شبيهة بما حصل في كأس العالم 2014، عبر دفع المبالغ المادية لمشاهدتها عبر الكابلات الهوائية، فتكون تحرم أكثر من 30 في المئة من الشعب اللبناني من مشاهدة المونديال، كون الكابلات لا تغطي قرى الأطراف التي لا تملك الإمكانات المادية لذلك. وبالتالي أي عقد يستثني "تلفزيون لبنان" من الحق الحصري في بث مونديال 2018 من دون أي مبرّر، سيعتبره اللبنانيون عقداً ناقصاً وغير منصف".