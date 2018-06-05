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بعد الأمطار.. هكذا سيكون طقس لبنان!

5
JUNE
2018
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان السيول ضربت أمس الإثنين بعد الظهر مناطق بقاعية منها طاريا والمنارة وحدث بعلبك وغيرها وقد ترافق تساقط الأمطار مع عواصف رعدية متواصلة، ووصلت احجام حبات البرد التي تساقطت الى 2.5 سنتم وسببت اضراراً في المزروعات والأشجار والكرمة.

 

أضاف: يتحوّل الطقس في الداخل، بشكل سريع، من شتويّ الى صيفي، وبأقل من ثلاثين ساعة ستشهد المناطق البقاعية، التي عانت من البرَد في الفترة الأخيرة، سوف تشهد موجة من الحرّ الشديد بسبب تدفّق رياح جنوبية شرقية وشرقية يومَي الأربعاء والخميس الى ان ترتفع اكثر يومي الجمعة والسبت بسبب تمدد الكتلة الحارة نحو تركيا، والساحل السوري وحمص الأمر الذي سيؤثر على لبنان بهبوب رياح شمالية حارة، تُخفض الرطوبة وترفع درجات الحرارة لتتراوح بين 34 و 36 درجة.

 

لا يمكن جزم موضوع انتهاء موسم الأمطار بعد فالمنخفض الهندي الموسمي الذي سيؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط بطقس حار، سوف يصطدم في نهاية الأسبوع بتيارات شمالية باردة الأمر الذي قد يعيد سيناريو السيول والرعود في الداخل والشمال اللبناني.

 

طقس يوم الأربعاء، مشمس يتخلله ارتفاع بدرجات الحرارة التي ستسجل،

 

على الساحل: 29/30 نهاراً و 23 ليلاً

 

الجبال 1200 متر: 25/16 البقاع: 31/17

 

الرطوبة: 55%

 

الرياح: جنوبية شرقية الى شرقية في الداخل سرعتها 15 كلم في الساعة وشمالية غربية ساحلاً سرعتها 25 كلم في الساعة.

الضغط الجوّي: 1010hpa

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