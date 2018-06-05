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كنعان في افتتاح خلوة التكتل في زحلة: اللبنانيون يريدون الانجاز ونحن جاهزون لذلك بفرق عمل ومتابعة

5
JUNE
2018
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اكد امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان في افتتاح خلوة التكتل في فندق قادري الكبير في زحلة ان الخلوة هي الرابعة للتكل والاولى برئاسة الوزير جبران باسيل، بعد ثلاث خلوات سابقة كانت برئاسة العماد ميشال عون، لافتا الى ان اهم ما في الخلوة صهر كل المكونات التي يتألف منها التكتل من احزاب وشخصيات مستقلة، لتشكيل رؤية مشتركة وخطة واحدة لكل الملفات وخطاب هادف يمكننا من ان نكون فاعلين في المجلس النيابي والحكومة وامام الرأي العام، لاسيما ان لدينا تصورا لتنظيم كامل في الملف الاعلامي لايصال الافكار الى الرأي العام الذي اولانا ثقته لنكون اكبر كتلة في المجلس النيابي.


اضاف " اللبنانيون يريدون الانجاز ونحن جاهزون وسنتوزع على مجموعات عمل تارب مختلف المحاور السياسية والاقتصادية والمالية والتربوية والشبابية والطاقة والاتصالات، وهي ملفات اساسية يرتقبها اللبنانيون منا ومن سوانا، ونتمنى من كل الكتل حذو حذونا لان الاختلافات او التلاقي يجب ان تكون على الملفات والعمل، لا على المناكفات والنكايات".

 

واشار كنعان الى انه ومن خلال هذه المبادرة الجدية والبناءة، يمكن ان نردم هوة مع من لا نلتقي معهم، او ان يكون هناك تبابين مع بعض الاقربين، وهي مسألة ديموقراطية جيدة على مستوى العمل السياسي".


وختم بالقول " سنناقش محاور عدة وستكون لنا توصيات في نهاية هذه الخلوة".

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