النائب نقولا صحناوي: المفاوضات في الملف الحكومي تتم بعيدا عن الاعلام

A + A -

أكد النائب نقولا صحناوي في حديث لاذاعة "صوت لبنان - 93,3" أن "الخلوة التي يعقدها تكتل لبنان القوي ستختتم بتوصيات، وهدفها درس الأمور بعمق ووضع الخطوات التي سيتم اتباعها في المرحلة المقبلة، إضافة الى اسناد رئيس الجمهورية بالنهوض بالاقتصاد والأزمات التي تواجه الوطن والمواطن".





واوضح الصحناوي "أن المفاوضات في الملف الحكومي تخضع الى ركود حاليا، وتتم بعيدا من الاعلام".





وعن مرسوم التجنيس أشار الصحناوي الى "أن رئيس الجمهورية لم يرد أن يمر المرسوم "كتهريبة"، بل أن يخضع لمعايير ثابتة وواضحة بعيدا عن أي غموض"، معتبرا "أن الاجراء الذي طلبه الرئيس عون للتدقيق بالأسماء سليم جدا".