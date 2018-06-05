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خلوة لتكتل لبنان القوي.. باسيل: لدينا اربع سنوات من العمل الاستثنائي

5
JUNE
2018
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انطلقت عند التاسعة من صباح اليوم خلوة تكتل "لبنان القوي" في زحلة.


وفي البداية، ألقى رئيس التكتل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، كلمة قال فيها: "نحن امام تحد جديد هو الانجاز الذي يجب ان يترافق مع الصورة والكلمة الصحيحة منعا لتشويهه".


ولفت إلى أن "خطنا السياسي واضح، فنحن تكتل داعم لرئيس الجمهورية"، موضحاً اننا "سنعمل لتطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة المقبلة".


وتابع باسيل: "لدينا حرص على المصالحة مع القوات اللبنانية، ومهما تعرضنا لإساءات علينا العمل للحفاظ على المسلمات كي نبقى الضامنين لهذا الكيان".


وشدد على "أننا بدأنا مرحلة العودة الى المناطق ومنها الجبل، حيث انطلقت العودة السياسية ويجب العمل للعودة الاقتصادية وجميع الاقضية، حيث لا نواب لنا حاضرة في فكرنا وعملنا".


وأكد باسيل أن "سياستنا الخارجية المستقلة نحملها في الخارج عبر النأي بالمشاكل عن لبنان، وفي هذا السياق استحق اعتماد استراتيجية وطنية لعودة النازحين بغض النظر عن موقف المجتمع الدولي".


وأضاف: "هناك استحقاقات اساسية منها اللامركزية الادارية والكهرباء والنفايات والتهريب الجمركي، ونحن معنيون بجميع الملفات من صغيرها الى كبيرها".

 

وأوضح أنه "لدينا اربع سنوات من العمل الاستثنائي، وكل يوم يذهب بلا انجاز يسجل علينا، وستكون هناك مقررات في ختام الخلوة والقوة بتضامننا واجتماعنا وعملنا وفي النتائج اكثر من الكلام".

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