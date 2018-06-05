أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 05-06-2018

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البناء



خفايا

رأت أوساط سياسية أنه على خلاف دعوات جميع القوى السياسية إلى الإسراع في تأليف الحكومة العتيدة، والعمل على ذلك من قبل الأطراف الأساسية، فإنّ البعض لا يزال يحاول تسويق معطيات تشير إلى عكس ذلك، بحجة استمرار الخلافات العميقة حول توزيع الحقائب، متناسين أنّ هذا الأمر يحصل بشكل طبيعي فيما يريد هذا البعض تصويره على أنه غير طبيعي، وبالتالي يريد العرقلة ووضع العصي في الدواليب…



كواليس



تؤكد مصادر مطلعة على محادثات المبعوث الأممي مارتن غريفيت في صنعاء مع قيادة أنصار الله أن لا صحة لما روّجته وسائل الإعلام السعودية عن بحث يتصل بمستقبل الحديدة وتداول مبادرات لوضعها تحت الإشراف الأممي. وتضيف أن الأمر لم يتمّ التطرق إليه على الإطلاق والمباحثات كانت محصورة بالتداول في سبل إنعاش العملية السياسية التفاوضية وشروطها وأن الرغبة السعودية بوضع الحديدة تحت إشراف أممي ناجمة عن فشل الحملة العسكرية التي استهدفتها ونجاح المدافعين عنها بفرض معادلات جديدة للقوة.

الجمهورية



يُردّد وزير فاعل إنّه لم يحصل على أي صوت تفضيلي من فريقه السياسي، وما جناه هو نتيجة حيثيّته الخاصة.





اللواء



غمز

يغمز دستوريون كبار من اجتهادات وزير مقرّب في شؤون إدارية ودستورية مضى عليها عشرات السنين، ليعيد النظر فيها بشطحة اجتهاد خاطئة!



