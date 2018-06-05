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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 05-06-2018

5
JUNE
2018
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الأخبار
سنة أولى «أزمة خليجية»: طويلة... لسّه طويلة
مرسوم التجنيس إلى الحكومة المقبلة
‫عبد المنعم يوسف: سوزان الحاج فبركت ملف «غوغل كاش»
‫ليث شبيلات: الأردن من عميد (إسرائيلياً) إلى ملازم

البناء
بوتين يكشف عن رعاية روسية صينية للمفاوضات الكورية الشمالية مع أميركا... وللتفاهم النووي الإيراني
المعلّم طمأن باسيل... وعشرة آلاف نازح يستعدّون للعودة... وتسوية الجنوب السوري تتقدّم
لقاء رئاسي ثلاثي للقضايا العالقة... تحت عنوان الحدود... والحريري والمشنوق متمسكان بالمرسوم

الجمهورية
حراك لـ"الحزب" لتسهيل التأليف
تهريب البنزين من سوريا
لبنان والمنطقة وشياطين الحرب
السوريون يحتلون مليون متر في رأس بعلبك
الغالبية النيابية.. تغني عن "الثلث المعطل"؟

اللواء
إجتماع بعبدا: فك الإرتباط بين التجنيس والتأليف
المشنوق يتمسك بالمرسوم.. وطعن مشترك من 21 مرشحا بالانتخابات .. و«بيروت الوطن» غدا
مقتل عسكري بانفجار قرب قاعدة للتحالف الدولي في شمال سوريا
واشنطن وأنقرة تقران جدولا زمنيا لانسحاب الأكراد من منبج
احتجاجات الشارع تطيح بحكومة الأردن

الديار
مرسوم التجنيس» يجهض زيارة الحريري الى الرياض و«استياء» من باسيل
نصرالله يستقبل فرنجية قريبا.. واللقاء مع جنبلاط لم يقارب «الحصص» الوزارية
تفعيل الخطة الامنية في بعلبك ــ الهرمل : اجراءات متدرجة وحاسمة

المستقبل
اجتماع بعبدا الرئاسي: عمل جدّي ترسيم الحدود البرية والبحرية
الحريري يحسم جدلية "التجنيس": حق لرئيس الجمهورية
العاهل الأردني: مع الشعب وأقدّر حجم الضغوط
"طائرات ورقية" فلسطينية تحرق أعصاب إسرائيل

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