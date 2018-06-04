A + A -

اجتماع في قصر بعبدا بين الرئيس عون والرئيسين بري والحريري لبحث ترسيم الحدود

--------------------

الرئيس الحريري: الاجتماع عقد بطلب من رئيس الجمهورية

ونحاول العمل بشكل ايجابي للتقدم في ترسيم الحدود البرية والبحرية

-----------------------

رئيس مجلس الوزراء: ألمس تجاوباً كبيراً من الاحزاب في ما خص تشكيل الحكومة

واطمئن الى ان الامور تسير كما يجب والدولة تسهل عودة السوريين الى بلدهم

------------------------

عقد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا عند السادسة عصر اليوم، اجتماعاً ضم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، ورئيس الوفد العسكري اللبناني المشارك في اللقاءات الثلاثية التي تعقد في الناقورة العميد امين فرحات، والعميد رولي فارس.



وتم خلال الاجتماع عرض حصيلة المفاوضات الجارية بين لبنان واسرائيل عبر الامم المتحدة، من اجل معالجة النقاط المتنازع عليها من الخط الازرق، والتي لا تزال تدور بين الوفدين العسكريين اللبناني والاسرائيلي في مقر القيادة الدولية للامم المتحدة في الناقورة.



الرئيس بري

بعد انتهاء الاجتماع، اكتفى الرئيس بري بالقول ان البحث لم يكن حول الحكومة انما حول مسألة ترسيم الحدود.



الرئيس الحريري

بعدها، تحدث الرئيس الحريري الى الصحافيين والى جانبه اللواء ابراهيم فقال:

" تحدثنا في موضوع الجنوب وترسيم الحدود وليس بموضوع الحكومة. هناك اجواء ايجابية في هذا الخصوص، ونحاول العمل بشكل ايجابي للتقدم في موضوع ترسيم الحدود البحرية والبرية، وهذا الاجتماع عُقد بطلب من فخامة الرئيس من اجل توحيد الافكار والقرار بالنسبة الى هذا الامر. كما بحثنا في الاوضاع العامة في البلد، والايجابيات السائدة بين الجميع، وان شاء الله ستنعكس هذه الايجابية على التشكيل في اسرع وقت ممكن. ولا اعتقد انه يجب التوقف عند وزير من هنا او آخر من هناك، الوضع الاقتصادي صعب ويجب تشكيل الحكومة في اسرع وقت، وفي ما خص حصص الاحزاب فعلينا ان نتعاون جميعاً لما فيه مصلحة المواطن لاننا خضنا الانتخابات من اجل خدمته وليس الاحزاب، وانا ألمس في هذا المجال تجاوباً كبيراً من قبل "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" و"حزب الله" و"المردة" و"حركة امل" وكل الاحزاب الاخرى وهي متعاونة وانا على تواصل معها، وعليه فإنني اطمئن الى ان الامور تسير كما يجب".



سئل: هل هناك من معلومات جديدة عن موضوع ترسيم الحدود؟

اجاب: هناك عمل جدي يقوم به الوفد اللبناني الذي يعقد اللقاءات الثلاثية بواسطة الامم المتحدة، كما ان اللواء ابراهيم يقوم ايضاً بعمل في هذا المجال، وآمل حصول تقدم في هذه المسألة.



سئل: ما رأيك بمرسوم التجنيس وما اثاره من خضة في البلد؟

اجاب: هل كل مسألة عندكم تخض البلد؟ لا يجب ان نعمل "من كل حبة قبّة". هناك مرسوم للتجنيس، ومن لديه اعتراض فليتوجه الى القضاء، هذا حق لرئيس الجمهورية، واذا كان هناك ملاحظات عن الشفافية وغيرها فنحن نرغب بذلك، ولكن لرئيس الجمهورية الحق باصدار المراسيم. وما هي الصورة التي نعطيها عن البلد؟ هل نرفض اعطاء الجنسية لأشخاص يستحقونها؟ هناك العديد من القوانين في مجلس النواب تخضع للمناقشة حول اعطاء المرأة اللبنانية الحق في منح الجنسية لاولادها، وهناك مشكلة طائفية في هذا الموضوع بكل صراحة. ولكن ما اقوله ان النقاش حول التجنيس يحصل داخل مجلس النواب، والمرسوم كغيره قابل للملاحظات ولكن هذا لا يعني تطبيق الشمولية، وحرام ان نتحدث بهذه الطريقة. هناك اشخاص قد لا ارغب في ان تكون اسماؤهم على اللائحة، على عكس اسماء اشخاص آخرين، والامر يخضع الى التوافق.



سئل: لماذا لم يتم الاستعانة باللواء عباس ابراهيم؟

اجاب: هناك عمل كبير قامت به وزارة الداخلية، ووضعت ملاحظات مقابل كل اسم، وهذا ما سيلاحظه اللواء ابراهيم، ولكن اتُّخذت قرارات وصدر المرسوم. واقول لكل من يوجه اتهامات بالفساد، ان يتوجه الى القضاء، على غرار ما حصل منذ فترة في المؤسسة العسكرية حيث عالجت القيادة هذا الوضع.



سئل: ماذا عن الوضع الامني في بعلبك- الهرمل؟

اجاب: تعاني مناطق بعلبك والهرمل والبقاع الشمالي وعكار، من مأساة. المشكلة في بعلبك- الهرمل هي ارتفاع نسبة الجريمة بسبب الحرمان الذي تعاني منه، اضافة الى عدم تنفيذ الخطة الامنية الموضوعة بالشكل اللازم. في الاجتماع الاخير لمجلس الدفاع الاعلى برئاسة فخامة الرئيس، اتُّخذ قرار بوجوب اعتماد التنمية في هذه المنطقة والتي من شأنها تخفيض نسبة الجريمة، وفي الوقت نفسه التعامل بحزم مع كل من يخرج عن القانون.



سئل: هل صحيح ان هناك 3 آلاف سوري سينتقلون من عرسال الى الداخل السوري؟

اجاب: ان موقف الدولة اللبنانية هو عدم منع اي مواطن سوري من العودة الى بلاده، لا بل نقوم بتسهيلها، ونتمنى عودة جميع اللاجئين السوريين سريعاً.