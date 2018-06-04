كنعان من زحلة عشية خلوة التكتل: نلتقي لتكوين رؤية للبنان ولنتكتل من اجله والملفات التي تهم اللبنانيين سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وتحتاج لعمل جدي للانجاز

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اكد امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان عشية الخلوة التي تعقد للتكتل في فندق قادري الكبير في زحلة غدا ان زحلة عزيزة علينا وهي قلعة من قلاع لبنان والسيادة، نعود اليها كل ما دعت الحاجة، لافتا الى ان هدف الخلوة تكوين رؤية للتكتل من اجل الانجاز في مختلف الملفات لمصلحة جميع اللبنانيين".

اضاف " سنقارب غدا العلاقات السياسية مع مختلف الكتل، الى الملف الحكومي واللامركزية الموسعة الى النفط والغاز والاصلاح المالي والاقتصادي والملفات الاجتماعية، وهي كلها بحاجة الى عمل منسق".

ولفت كنعان الى ان "تنظيما للتكتل وخلقا لمجموعات عمل سينتج عن الخلوة لتكوين شخصية واحدة للتكتل قادرة على العمل والانجاز"، وقال " الاقتراب او الابتعاد عن الكتل يكون على خلفية الملفات والقدرة على التعاون لا على خلفية النكايات، للوصول الى الدولة الفعلية".