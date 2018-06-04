المجلس البلدي في الهرمل: مستمرون في الإضراب حتى توقيف المعتدي على اسكندر

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عقد المجلس البلدي في الهرمل اجتماعا استثنائيا لمتابعة قضية الاعتداء الذي تعرض له عضو المجلس البلدي هشام اسكندر.

واشار بيان للبلدية الى أن "الاجتماع الاستثنائي أعقب الاجتماع الذي كان عقد في مكتب قائمقام الهرمل طلال قطايا، وفي حضور النائب إيهاب حمادة ورؤساء البلديات والمخاتير والفعاليات والقوى الأمنية، وقد تقرر آنذاك إقفال البلدية، وتضامنت مع القرار بلديات القضاء، إلى أن يتم توقيف المعتدي. وبعد مضي عدة أيام من دون أن يتحقق هذا المطلب، يجدد المجلس البلدي مطالبته القوى الأمنية بأن تقوم بواجباتها المطلوبة، ويؤكد استمراره في قرار إقفال البلدية، وأنه سيقوم بمجموعة من التحركات الضاغطة".

ودعا "القضاء ووزارة الداخلية، وسائر المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا المجال، كما أنه سيستمر في التصعيد حتى يتم تحقيق المطلب الرئيسي بتوقيف الجاني، وتحويله إلى القضاء المختص".