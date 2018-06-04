رابطة طلاب لبنان تنفي صعوبة الإمتحانات الرسمية الثانوية وتوضح...

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نفت "رابطة طلاب لبنان" في بيان اصدرته اليوم "عشية الإمتحان الرسمي لطلاب الشهادة الثانوية كل الإشاعات التي تتحدث عن صعوبة في الأسئلة"، مشيرة إلى أن "الإمتحانات ستكون بمستوى العامين الماضيين، حسبما أكد لها وزير التربية مروان حمادة".



واكدت "إستمرارها في العمل إلى جانب وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء لكل ما فيه من مصلحة للطلاب" مشددة على "أهمية حضور الطلاب المبكر إلى مراكز إجراء الإمتحانات بغية تأكد كل طالب من ورود إسمه على لوائح المركز، وكي لا يمنع من الدخول مثلما حدث مع بعض الطلاب خلال الأعوام الماضية".



ودعت الرابطة الطلاب إلى "التعاطي الجدي مع الإمتحانات وتجنب إرتكاب أي محاولة للغش، حفاظا على مستوى الشهادة الرسمية في الدرجة الأولى، ومنعا لحدوث أي إشكال قد يعرض الطالب إلى حرمانه من إجراء الإمتحان، وهذا ما لا تتمنى حدوثه".



ونوهت الرابطة للطلاب "في حال حدوث أي طارئ التواصل مع وزارة التربية أو مع الرابطة على الرقم التالي: 79142657

مشيدة "بدور وزارة التربية في عملها المستمر من أجل إنجاح عملية الإمتحانات"، معتبرة إياها "الحدث التربوي الأهم سنويا"، متمنية "التوفيق والنجاح الدائم لطلاب لبنان ككل".