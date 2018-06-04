الوزير تويني: تهريب 50 ألف تنكة بنزين من سوريا إلى لبنان يومياً!

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صدر عن وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني البيان التالي:

تبلّغتُ من جهات موثوقة بأن عملية تهريب كميات من البنزين جارية حالياً من سوريا وتبلغ نحو مليون ليتر أي ما يوازي ٥٠ ألف تنكة يومياً، الأمر الذي يشير إلى أن ١٠ آلاف ليرة لبنانية لكل تنكة تخسرها مالية الدولة وتصبّ في جيوب بعض المهرّبين.

وبلّغت بدوري قيادة الجيش والجهات الجمركية والأمنية المختصة اليوم من أجل الوقوف عند هذه المسألة ومنعها والتصدي لأي محاولات تعدٍّ على المالية العامة. وقد لاقى ندائي هذا ترحيباً من الجهات المعنية التي أبدت استعداداً بملاحقة الموضوع ومنعه كلّياً وتوقيف الجناة.