في "اليوم العالمي للبيئة" وتحت شعار "التدوير من اجل هدف": اللبنانية الاولى تقدم غداً في احتفال خاص سمّاعة أذن لشاب أصمّ بعد تجميع أغطية بلاستيكية

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في اطار اهتمام رئاسة الجمهورية اللبنانية بالتوعية على الحدّ من مخاطر التلوث البيئي، ولمناسبة "اليوم العالمي للبيئة" الذي يُنظّم هذا العام تحت عنوان " التغلّب على التلوث البلاستيكي"، يُقام عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد في الحديقة الخارجية للقصر الجمهوري في بعبدا، وبمبادرة من اللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون، احتفال خاص تحت شعار":التدوير في خدمة هدف."



ويأتي هذا الاحتفال استكمالاً للنشاط البيئي الذي اقيم في القصر الجمهوري لمناسبة عيد الفصح حيث تم إطلاق حملة تجميع 500,000 غطاء بلاستيكي من قبل موظفي المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وطلاب مدارس وجمعيات لتأمين سمّاعة أذن ستقدم خلاله للشاب سيرج حتّي.

الاحتفال الذي سترأسه اللبنانية الاولى، بحضور مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير وممثلين عن مدارس وعن كل من جمعيات FAID وl'ecoute و Live Love Recycle، ستتخلله كلمة ترحيبية لمديرة مكتب اللبنانية الاولى ومكتب النشاطات في القصر الجمهوري السيدة ميشال فنيانوس تتحدث فيها عن أهمية هذا النشاط البيئي، يُعرض بعدها فيلم خاص بالحملة العالمية للحد من التلوث لسنة 2018 في إطار الدعوة للإتحاد معاً لمواجهة التحديات البيئية، تحت شعار "إذا لا تستطيع إعادة استخدامه، فارفض استخدامه"، في فرصة تتيح التغلب على التلوث البلاستيكي في جميع أنحاء العالم.



ثم يتحدث الدكتور شقير عن المبادرة التي اطلقتها المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والخطوات العملية التي اتخذتها في حرم القصر الجمهوري للحدّ من التلوث البيئي، إن كان عبر إطلاق حملة لتجميع اغطية البلاستيك من قبل موظفي المديرية، او القيام بفرز النفايات أو الحد من استعمال الانارة. يُلقي بعدها عدد من الشباب الصُمّ كلمة جمعية FAID بلغة الاشارة يتحدثون فيها عن مبادرتهم التوعوية، تليها كلمة لجمعية Live Love Recycle يكشف فيها مؤسسها عن وضع تطبيق هاتفي app. يقوم من خلاله بجمع النفايات مجاناً من المنازل بعد فرزها، ثم يُقدمّ ما يلزم منها الى الجمعيات، فكلمة لممثل عن جمعيةl'ecoute التي تتولى إعادة تدوير الاغطية البلاستيكية.



وفي الختام شهادة حياة للشاب الاصم سيرج حتي، قبل ان تقدم السيدة عون له سماعة الاذن التي تم شراؤها بعد تجميع عدد الاغطية المطلوب لذلك.