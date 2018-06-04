هذا ما ينتظركم على أوتوستراد جونية!

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صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "ستقوم إحدى الشركات بتمديد شبكة ألياف ضوئية "فايبر" على المسلك الشرقي لأوتوستراد جونية من امام محلات "أبو شبكة للألعاب" لغاية مطعم "برغر كينغ"، من الساعة 23.00 حتى الساعة 5.00 من صباح اليوم التالي، اعتباراً من تاريخ 5/6/2018 ولمدة 5 أيام.

ستؤدي هذه الأعمال إلى إقفال مسرب واحد من الأوتوستراد المذكور والابقاء على مسربين للسير المتجه نحو جبيل.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".