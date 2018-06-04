الرئيس عون: ستتخذ اجراءات وتدابير لاعادة الاستقرار الى بعلبك.. بامكان النازحين السوريين العودة الى ديارهم ولا يجب انتظار الحل السياسي النهائي للازمة

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اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الفلتان الامني الذي تشهده منطقة بعلبك لن يستمر وان اجراءات وتدابير امنية ستتخذ لاعادة الامن والاستقرار الى المدينة التي ستبقى "مدينة الشمس" والمعلم الاثري والحضاري الابرز في لبنان.

ودعا الرئيس عون ابناء المنطقة الى التعاون اكثر مع الاجهزة الامنية وارشادها الى مرتكبي الاعتداءات والسرقات الذين يستهدفون امن المنطقة وسلامة ابنائها، مؤكدا ان المجلس الاعلى للدفاع الذي التأم برئاسته قبل اسبوعين طلب الى القوى الامنية التشدد في ملاحقة المتهمين بالاعمال المخلة بالامن، وثمة اجراءات اضافية ستعتمد خلال فترة المهرجانات الدولية التي ستقام في قلعة بعلبك الاثرية.

موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم نائب بعلبك الهرمل الدكتور علي المقداد مع وفد من نقابة اصحاب المؤسسات والمحلات التجارية في منطقة البقاع برئاسة محمد كنعان عرض له الوضع الامني في بعلبك والاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون والتجار من قبل مسلحين يعبثون بالامن من دون ان تتمكن القوى الامنية من توقيفهم.

وقال النائب المقداد ان الاستقرار مهدد يوميا في بعلبك. كذلك تحدث اعضاء الوفد عن معاناة التجار واصحاب المؤسسات في المدينة متمنين اعادة الامن اليها بالتزامن مع انطلاق مهرجان التسوق والسياحة العشرين في البقاع الذي يبدأ في الاول من آب المقبل ويتضمن معرضا تجاريا وزراعيا وصناعيا وعرسا جماعيا ونشاطات فنية وثقافية ورياضية وعروضا كشفية وتربوية نموذجية اضافة الى سهرات فنية ومهرجانات شعرية وزجلية. وتشارك في المهرجانات وزارات وسفارات واتحادات وغرف التجارة والصناعة والمجالس البلدية والاختيارية وجمعيات وتعاونيات واندية رياضية وكشفية وشركات ومؤسسات تجارية وصناعية وسياحية وزراعية.

الى ذلك، شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وتربوية واجتماعية.





رئيس الطائفة الانجيلية

وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون رئيس المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان القس الدكتور سليم صهيون على رأس وفد ضم النائب عن الطائفة الانجيلية القس الدكتور ادغار طرابلسي والقاضي فوزي داغر والقس فادي داغر واجرى معهم جولة افق تناولت الاوضاع العامة في البلاد.

وبعد اللقاء، اوضح القس صهيون ان الوفد نوه بحكمة الرئيس عون ودرايته وحنكته في ادارة شؤون الدولة، لاسيما وانه يتمتع بالكفاءة العالية التي تمكنه من قيادة السفينة. وعرض القس صهيون لتاريخ الطائفة الانجيلية في لبنان مركزا على انها "كيان مستقل عما يسمى خطأ بالاقليات المسيحية، علما اننا لا نوافق على هذه التسمية". واشار القس صهيون الى "ان الطائفة لها حقوقها كما لغيرها من الطوائف حقوق، لذلك تمنينا على فخامة الرئيس ان يصار الى تمثيل الانجيليين بوزير في الحكومة الجديدة".





النائب قيصر المعلوف

واستقبل الرئيس عون النائب عن دائرة زحلة قيصر المعلوف الذي اوضح انه عرض مع رئيس الجمهورية الاوضاع العامة في البقاع، ولاسيما ما يتعلق منها بالوضع الامني، كما تطرق البحث الى الوضع السياسي ومسار تشكيل الحكومة الجديدة.





وفد من سانت اتيان الفرنسية

واستقبل الرئيس عون في حضور النائب سيمون ابي رميا والنائب العام لابرشية البترون المارونية المونسنيور بطرس خليل وفدا من مدينة سانت اتيان الفرنسية ضم النائب السابق والمعاون الاول لرئيس بلديتها السيد جيل ارتيغ Gilles Artigues والسيدة ميراي ارتيغ Mireille Artigues والسيد ايمانويل ماندون Emmanuel Mandon ومعاون عمدة المدينة للعلاقات الخارجية السيد ليونيل بوشيهLionel Boucher ومعاون العمدة السيد دوني شامب Denis Chambe الذين نقلوا الى رئيس الجمهورية تحيات ابناء المدينة الذين كان الرئيس عون زارهم مرارا خلال فترة وجوده في فرنسا وزرع ارزة لبنانية في الحديقة العامة.

في بداية اللقاء، القى النائب ابي رميا كلمة شكر فيها للرئيس عون استقباله الوفد وقال: "معنا اليوم شخصيات كانت دائما الى جانبكم في مسيرة نضالكم من اجل تحرير لبنان وتحرره. وهم كانوا ناشطين في هذا الاطار، واتوا الى لبنان الذي لطالما عملوا من اجله ليروا على رأسه من جسّد في نضاله هذا الامر، ولطالما كان لديهم ملء الثقة بكم وبما ستنجزونه لكي يبقى لبنان حرا، سيدا مستقلا."

بعدها، تحدث السيد ارتيغ الذي عبّر عن فرحه وتأثره بالوجود في لبنان، "الذي حلمنا به منذ اليوم الذي التقينا به معكم في مدينة سانت اتيان، حيث اتيتم الى عندنا مرتين. وكنا منذ البدء الى جانب نضالكم الذي ادركنا اهميته من اجل حرية لبنان. وقد وعدتمونا في حينه انكم ستسقبلوننا ذات يوم في لبنان، وها ان الوعد تحقق، وبالنسبة الينا ولاصدقائنا هذا يوم افتخار كبير. وآمل ان تذكروا دوما الارزة من لبنان التي غرستموها في حديقة مدينتنا العامة ونحن نزورها دوريا، وهي شاهدة لما عملناه معا ولا زلنا."

وختم بالقول: "نحن الى جانبكم اليوم كما بالامس، فيما نزور لبنان الرائع ونكتشف العيش معا بين طوائف مختلفة كما نجحتم بذلك، على الرغم من الصعوبات. ونحن نفكر دائما بكم، ونصلي من اجلكم، كما تابعنا محطة انتخابكم رئيسا للجمهورية ونتمنى لكم دوام النجاح، وسنبقى اصدقاء ملتزمين الوقوف الى جانب لبنان."

وردّ الرئيس عون شاكرا للوفد مجيئه الى لبنان، وقال: "اني احتفظ بافضل الذكريات من زيارتيّ الى مدينتكم. وانا اليوم التقي باصدقاء لهم مكانة خاصة لدي." اضاف: "منذ عودتي الى لبنان حتى اليوم، أبذل جهودا كبيرة للحفاظ على الاستقرار فيه، والعيش في اطار ديموقراطي. ونحن نعاني من نتائج الحروب في المنطقة المحيطة بنا، وبصورة خاصة بالنسبة الى عدد النازحين السوريين الكبير الى لبنان، الامر الذي يكّون مشكلة كبرى لنا، وعلينا ايجاد الحل الملائم لها. وهذا امر صعب لأن المجتمع الدولي لا يساعدنا على حلّها، بل يشترط التوصل الى سلام وحل سياسيين كاملين في سوريا قبل عودتهم، وهذا ما يجعلنا عرضة لمخاطر كبرى."

واشار الرئيس عون الى ان النزاع في سوريا تحول الى صراع بين قوى عظمى، الامر الذي يجعل معه من الصعوبة بمكان التكهّن متى يتم التوصل الى حل سياسي له، "وامامنا نموذج اللاجئين الفلسطينيين الذين لا يزالون في لبنان ينتظرون منذ قرابة سبعين سنة الحل السياسي في فلسطين، ولا افق لهكذا حل، بل موجة نزوح جديدة، خصوصا مع اعلان اسرائيل ليهودية الدولة."

واوضح الرئيس عون ان بامكان النازحين السوريين العودة الى ديارهم لأن قسما كبيرا من سوريا بات يعيش في ظل الامن والاستقرار، ولا يجب انتظار الحل السياسي النهائي لعودتهم. واضاف: "آمل منكم، كما كنتم على الدوام، ان تنقلوا حقيقة الوضع في لبنان، وتحملوا هذا الهّم الذي نعانيه الى الرأي العام عندكم."





جامعة سيدة اللويزة

تربويا، استقبل الرئيس عون وفدا من جامعة سيدة اللويزة الذي ضم رئيسها الاب بيار نجم ونوابه واعضاء مجلس الامناء وبحث معهم في التعاون بين الجامعة والمؤسسات العامة. ودعا الوفد رئيس الجمهورية الى المشاركة في ذكرى تأسيس الجامعة في 8 ايلول المقبل حيث ستطلق مبادرتها الوطنية الاولى تحت عنوان "الرئاسة الجامعة" . كما شكر الوفد رئيس الجمهورية على توقيع مرسوم ترخيص المستشفى الجامعي.

وخلال اللقاء، القى الاب نجم كلمة تحدث فيها عن تاريخ الجامعة، و مما قال: "في الثامن من ايلول من كل عام تفتح الجامعة صفحة جديدة من عمرها، تاريخ تتماهى من خلاله مع عيد مولد شفيعتها مريم، ام جميع اللبنانيين، امومة من حنانها تأخذ الجامعة دفعا للاستمرار في رسالتها الى ابعد الافاق التي تطمح اليها، وها هي اليوم تنال الاعتمادات العالمية للجودة الواحدة تلو الاخرى، وسوف تتكلل قريبا بنيلها الاعتماد المؤسساتي الصادر عن اعرق المانحين له: New England Assoociations of Schools and Colleges (NEASC،) لقد اردنا ان نعطي لعيد الجامعة هذا العام البعد الاخر، اذ اننا نطمح الى استشفاع امومة مريم لنا، والتي ننقلها الى طلابنا، لكي تدعم مبادرتكم الابوية بشكل عام، وتجاه الجامعة بشكل خاص وذلك من اجل ترسيخ مشاركتكم معنا هذا العيد سنويا لكي يصبح عيدين. بالموازاة ومن منطلق رسالة ودور الجامعة في التأثير المجتمعي كمؤسسة تعليم عالي، كما وتعزيز المواطنة المستنيرة، سوف يتم الاعلان عن مبادرة طليعية تحمل اسم : "الرئاسة الجامعة" التي جئنا نطلب موافقتكم عليها".

واضاف : "بعد التمحص المستفيض في الكثير من المفاصل والاحتياجات، والاكثر، المصاعب التي تعترض النشء كما الكل، ارتأت ادارة الجامعة وبعد ان قامت بالعديد من الدراسات ان تصوب باتجاه آفة العصر الحديث الا وهي اضطراب ادمان الانترنت internet addiction disorder وهي آفة استلزمت دق ناقوس الخطر من قبل الهيئات والمنظمات الدولية، والجمعيات الاهلية والمنظمات غير الحكومية، وصولا الى البابا فرنسيس الذي نبه من المهالك التي تعترض النشء من جراء ادمان الانترنت، وتجعلهم اسرى للفراغ والتصحر الفكري وصولا الى الانتحار. وها نحن نمد اليد الى فخامتكم لنطلق معكم اوسع تحالف consortium يضم تحت جناحيه جميع الفئات التي يتكون منها المجتمع اللبناني، وذلك لمواجهة هذه الآفة والحد من مخاطرها".

ثم قدم الاب نجم للرئيس عون موسوعة العائلات المارونية الصادرة عن جامعة سيدة اللويزة والتي تضم عائلات لبنانية لعبت دورا في التاريخ اللبناني.

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، ومنوها بالمبادرة التي اطلقتها جامعة سيدة اللويزة حول اضطراب ادمان الانترنت، معتبرا ان معالجة هذا الموضوع مبادرة ضرورية لان الانترنت هو مصدر معلومات وليس مصدر ثقافة لان هذه تتوافر من خلال الكتاب الذي يبقى الاساس في التثقيف وانماء الفكر.





الرئيسة العامة لرهبانية مار يوحنا المعمدان في حراش

وفي قصر بعبدا ايضا الرئيسة العامة لرهبانية مار يوحنا المعمدان في حراش الام صوفيا آصاف على رأس وفد من الرهبانية، التي وجهت دعوة للرئيس عون لحضور الاحتفال بعيد الرهبنة في 24 حزيران الجاري في قداس احتفالي يترأسه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يوم عيد شفيع الرهبنة. ونوه الرئيس عون بالدور الاجتماعي والروحي والانمائي الذي تلعبه الرهبنة لاسيما في مجال الاهتمام بالنشىء.





عائلة المرحوم الدكتور سهيل بوجي

واستقبل الرئيس عون افراد عائلة الامين العام السابق لمجلس الوزراء المرحوم سهيل بوجي الذين شكروه على مواساته بفقيدهم ومنحه وسام الاستحقاق اللبناني المذهب تقديرا لعطاءاته في حقلي الادارة والقضاء.