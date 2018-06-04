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برعاية فخامة الرئيس ميشال عون، حفل توزيع الجائزة العالمية غايا للعام 2018 لحماية وأمن البيئة في المتوسط في جامعة الروح القدس الكسليك

4
JUNE
2018
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برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفي إطار مبادرة برنامج MED 21، تتشرف جامعة الروح القدس- الكسليك بدعوتكم إلى حضور حفل توزيع "الجائزة العالمية غايا (GAIA) للعام 2018 لحماية وأمن البيئة في المتوسط"، يتبعه مؤتمر حول التنمية المستدامة،
 
 
جلسة الافتتاح: 10:00- 10:45
 
تقدمها نائب رئيس جامعة الروح القدس للتعليم والتعلّم الدكتورة فاتن الحاج، ويتخللها كلمات لكل من: المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي قمير؛ مدير برنامج MED 21 محمد ندير عزيزة؛ الأمين العام الدائم لأكاديمية علوم ما وراء البحار بيار جيني؛ معالي وزير الموارد المائية في العراق حسن الجنابي، معالي وزير الموارد المائية والري في مصر محمد عبد العاطي، معالي وزيرة البيئة السابقة في فرنسا كورين لوباج، سمو أمير مونتينيغرو نيكولا بيتروفيتش نجيغوش، ورئيس جامعة الروح القدس- الكسليك الأب البروفسور جورج حبيقة.
 
حفل توزيع الجوائز: 10:45- 11:45:
 
يتم توزيع الجوائز على كل من:
 
جائزة الضفة الجنوبية: الوزير محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري في مصر
جائزة الضفة الشمالية:
 
وزيرة البيئة السابقة في فرنسا كورين لوباج، والمحامي كريستيان هوغلو، متخصص في القانون البيئي مؤسسة الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو جائزة لبنان: رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك الأب البروفسور جورج حبيقة
 
 
 
الجلسة الختامية: 11:45- 12:00
 
يتخللها كلمات لكل من:
 
- سمو أمير مونتينيغرو نيكولا بيتروفيتش نجيغوش،
 
- رئيس مدينة نيم الفرنسية إيفان لاشو (اعلان جائزة غايا 2019)،
 
- معالي وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل،
 
- فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، ممثلا بمعالي وزير البيئة طارق الخطيب.
 
 
 
 
وذلك نهار الثلاثاء 5 حزيران 2018 عند الساعة العاشرة صباحاً في قاعة البابا يوحنا بولس الثاني، في حرم الجامعة في الكسليك.
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