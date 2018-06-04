تعليقاً على مصادرة 14 طنّ من المخدّرات المشنوق يشيد بإنجاز "المعلومات": يضيء على مؤسسات الدولة ورجالها

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق البيان التالي:

في الوقت الذي تعيش البلاد حالة من الفوضى السياسية تطال بشائعاتها كلّ مرافق الدولة تقريباٌ، يأتي إنجاز شعبة المعلومات بالأمس، بتعطيل تهريب 14 طن من المخدرات من لبنان ومصادرتها، يأتي هذا العمل ليضيء من جديد ليس على شعبة المعلومات ورئيسها العقيد خالد حمّود فقط، بل على أنّ في الدولة مؤسسات ورجال ساهرة على أمنها وعلى سمعتها، ما يستوجب التحية إلى شعبة المعلومات، ضباطاً وأفراداً، وإلى قوى الأمن الداخلي ومديرها العام في عيدها الـ157، وهو عيدٌ لكل اللبنانيين الذين ينعمون بالأمن في كلّ مكان.

عقبال بعلبك والهرمل.