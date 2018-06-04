معوّض يحدّد موقفه من مرسوم التجنيس

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صدر عن رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض البيان التالي:

مرسوم التجنيس الأخير وما أثير حوله يدفعنا إلى أن نقر بأمرين: أولا أن الدستور حفظ صلاحية رئيس الجمهورية ومعه رئيس الحكومة والوزير المختص بمنح الجنسية اللبنانية. وثانياً أن التعاطي في كل الملفات يجب أن يتم بحسب معايير واضحة بشفافية مطلقة تجاه اللبنانيين، وفي هذا الإطار ننوه بقرار فخامة الرئيس بإحالة المرسوم إلى الأمن العام للتدقيق في كل الأسماء الواردة فيه.

وأضم صوتي إلى صوت البطريرك الراعي للمطالبة بأن تكون رابطة الدم هي المؤهلة الوحيدة للحصول على الجنسية اللبنانية حتى لا نضرب صيغة لبنان الفريدة.