إستعدوا لموجة حارة هذا الأسبوع.. هكذا سيكون الطقس!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان المنخفض الهندي الموسمي يتمركز جنوب بحر العرب وفوق سلطنة عُمان ويُنتظر ان يقترب نحو الرياض ودول الخليج يوم الأربعاء ويُشعل المنطقة المدارية، بخاصةٍ وأنّ الرياح القطبية قطعت الإمداد عن شبه الجزيرة العربية والصحراء الإفريقية الكبرى وحان وقت الحرّ الشديد.

يبقى وضع يوم الإثنين المتقلّب وفيه سيشهد لبنان امطاراً محلية تكون غزيرة في البقاع الشرقي والشمالي وبعض مناطق عكار، ليعود بعدها الطقس ويتحوّل الى صيفيّ بامتياز، فما هي هدية المنخفض الهندي للبنان في الأيام المقبلة؟

سوف يتمركز "الهندي" فوق الرياض ودول الخليج ويعمّق قيمه في المناطق المدارية الصحراوية الى 997hpa ما سيرفع درجات الحرارة في المناطق المذكورة الى 48 درجة وتبدأ بالتمدّد شمالاً نحو الأردن وسوريا والبقاع اللبناني اعتبراً من يوم الخميس مدفوعة برياح جنوبية شرقية حارة ستلفح البقاع بالحر الشديد الذي سيلامس 36 درجة بين الجمعة والسبت بينما تصل على الساحل الى 34 درجة.

بدأ عهده اليوم، وسيقترب تدريجياً نحو وسط المملكة السعودية ليستقرّ المنخفض الهندي فوق بخر العرب والربع الخالي متزامناً مع سقوط اشعة الشمس بشكل عمودي على المنطقة الأمر الذي يشير الى بداية الصيف اللاهب.

طقس يوم الثلاثاء:

معتدل، ربيعي، مشمس، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف بين الثلاثاء والأربعاء

وتسجل:

على الساحل: 28/22

الجبال 1200 متر: 24/15

البقاع: 28/15

الرطوبة 75%

الرياح: جنوبية غربية قبل ظهر وغربية مساءً، سرعتها 20 كلم في الساعة تنقلب جنوبية شرقية قبل ظهر يوم الأربعاء.

الضغط الجوّي: 1009hpa

اذاً، استعدوا الى اولى لفحات " المنخفض الهندي" الحارة، يوم الخميس ولغاية الأحد.