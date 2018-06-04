النائب اللواء جميل السيّد أمام المحكمة!

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يفترض أن يمثل النائب اللبناني المنتخب المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد غداً الثلثاء كشاهد أمام المحكمة الدولية في لاهاي في هولندا، المخصصة لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الواردة أسماؤهم في القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة.

ويأتي مثول السيد بطلب من وكلاء الدفاع عن المتهمين في جريمة اغتيال الحريري، على أن تعقب جلسة الاستماع لأقواله، جلسة أخرى تخصص لمحامي وكلاء الدفاع عـن الضحايا الذين سقطوا جراء تفجير موكبه في 14 شباط (فبراير) 2005، والذين سيطرحون عليه أسئلة في ضوء ما سيورده في شهادته.