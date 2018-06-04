living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تهريب سجين خطير... بالاحتيال!

4
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب رضوان مرتضى في الأخبار:

أغوت فتاتان عسكرياً في قوى الأمن الداخلي لتهريب سجين من ذوي الخصوصية الأمنية. شقيقة موقوف من آل ج. مطلوب بعشرات مذكرات التوقيف وخطيبته تمكنتا من الاحتيال على الحارس المكلّف حماية السجين الذي اُدخل قبل أيام الى مستشفى الجامعة الأميركية لكونه يعاني من داءٍ في الكبد. سهّل المهمة إهمال قيادة شرطة بيروت التي لم تلحظ في البرقية المرسلة لنقل السجين الى المستشفى خصوصيته الأمنية، لكونه مطلوباً بقضايا سطو مسلّح وإطلاق نار.

كذلك لم تكلّف القيادة نفسها تعزيز نقطة الحراسة غير الثابتة في المستشفى، فاكتفت بفرز عسكريين اثنين من شرطة السير لأداء مهمة الحراسة. وأثناء موعد الإفطار، غادر أحد العسكريين فيما بقي الثاني برفقة السجين. غير أن المفاجأة كانت بعدما تمكنت الشقيقة والخطيبة من إقناع العسكري بأنهما تعمدان إلى أخذ الموقوف للسهر ليلاً في كل مرة يُنقل فيها الى المستشفى. انطلت الحيلة على العسكري. أدخلت الفتاتان ثياب السهرة للموقوف لتبديل ملابسه تمهيداً للذهاب الى الحفلة. حصل ذلك بحضور العسكري.


وبعدما بدّل ملابسه، نزل السجين برفقة شقيقته وخطيبته والعسكري للذهاب الى السهرة. صعد الموقوف وشقيقته وخطيبته في السيارة التي انطلقت بسرعة. في تلك الأثناء فقط، اكتشف العسكري أنه «أكل الطعم». أظهرت كاميرات المراقبة أن العسكري ركض بكل قوته محاولاً اللحاق بالسيارة، لكن من دون جدوى.

فور وقوع حادثة فرار السجين، فتح فرع المعلومات تحقيقاً لتحديد المسؤولين عن تهريب السجين، لا سيما بعدما تردد أنّ هناك تواطؤاً بين ضباط وعناصر في اختيار المستشفى، لكونه نادراً ما يحال موقوفون الى مسشفى الجامعة الاميركية، إضافة الى تعمّد الاستخفاف بتوفير الحراسة اللازمة لسجين من ذوي الخصوية الأمنية. غير أن المعلومات تشير الى أنّ التحقيقات توصّلت الى أن الإهمال وبساطة العسكري تسبّبا في فرار السجين. وقد أوقف العسكريان على ذمة التحقيق، فيما لا يزال السجين الفار مع شقيقته وخطيبته متواريين عن الأنظار.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout