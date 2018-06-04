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23 منتحراً في شهر أيار

4
JUNE
2018
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monthlymagazine.com -

تطالعنا وسائل الإعلام والتقارير الأمنية بشكل شبه يومي بأخبار العثور على جثة شخص منتحر. وسائل الانتحار تعددت بين تناول السم أو إطلاق الرصاص، والأسباب بدورها تعددت بعضها بقي طي الكتمان وبعضها الأخر لأسباب مالية أو عاطفية أو نفسية.

في شهر أيار المنصرم سجلت 23 حالة انتحار وهو عدد كبير مقارنة بالأشهر السابقة ما قد يؤشر إلى ارتفاع كبير في عدد المنتحرين هذا العام (قد يصل إلى 200 حالة) يفوق العام الماضي الذي سجل بدوره رقماً قياسياً بلغ 143 حالة وفقاً لما هو مبين في الجدول التالي.

جدول يبين عدد حالات الانتحار بحسب السنة (2009-2018).


2009 112
2010 107
2011 102
2012 108
2013 111
2014 144
2015 138
2016 128
2017 143
2018 100 (حتى نهاية شهر أيار ضمناً)

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