23 منتحراً في شهر أيار

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تطالعنا وسائل الإعلام والتقارير الأمنية بشكل شبه يومي بأخبار العثور على جثة شخص منتحر. وسائل الانتحار تعددت بين تناول السم أو إطلاق الرصاص، والأسباب بدورها تعددت بعضها بقي طي الكتمان وبعضها الأخر لأسباب مالية أو عاطفية أو نفسية.

في شهر أيار المنصرم سجلت 23 حالة انتحار وهو عدد كبير مقارنة بالأشهر السابقة ما قد يؤشر إلى ارتفاع كبير في عدد المنتحرين هذا العام (قد يصل إلى 200 حالة) يفوق العام الماضي الذي سجل بدوره رقماً قياسياً بلغ 143 حالة وفقاً لما هو مبين في الجدول التالي.

جدول يبين عدد حالات الانتحار بحسب السنة (2009-2018).



2009 112

2010 107

2011 102

2012 108

2013 111

2014 144

2015 138

2016 128

2017 143

2018 100 (حتى نهاية شهر أيار ضمناً)