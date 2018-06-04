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أسرار الصحف ليوم الإثنين 4 حزيران 2018

4
JUNE
2018
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البناء


خفايا
أثارت أوساط سياسية مسألة الزيادات الكبيرة التي منحتها الحكومة لشخصيات روحية بنسبة 73 في المئة على المخصصات الشهرية السابقة. فأصبحت المخصصات كالآتي: مفتي الجمهورية ورؤساء الطوائف الشيعية والعلوية والدرزية 70612000 ليرة، الممفتي الجعفري الممتاز 6747000 ليرة، سائر المفتين 6055000 ليرة، أمناء الفتوى في الجمهورية اللبنانية 5536000 ليرة.
كواليس
أكدت مصادر في شمال شرق سورية تجميد إنشاء قواعد عسكرية أميركية كان قد تمّ الشروع بها قبل شهور وجرى استثمار أموال طائلة فيها منها تحويل أحد المطارات الزراعية إلى مطار حربي قيل إنه سيكون بديلاً لمطار قاعدة أنجرليك التركية بالنسبة للقوات الأميركية. وقالت مصادر عشائرية في المنطقة إنّ القادة الأميركيين الميدانيين لم يقدّموا تفسيراً لهذا التجميد وتسريح ورشات البناء المحلية التي كانت تعمل في هذه القواعد سوى وقف الموازنات من واشنطن، بينما ربطت المصادر السياسية ذلك بمفاوضات جارية تتضمّن جدولاً زمنياً للانسحاب الأميركي من سورية…


الجمهورية


لاحظت أوساط متابعة أن 80 في المئة من الإرهابيين الذين غادروا أحد المخيمات في الأشهر الماضية عادوا منذ فترة إليها.

إعتبر أحد النواب أن نفخ الأحجام قبل التأليف أمر طبيعي قبل الدخول في المساومات.

اللواء

همس
يُفكّر نائب بيروتي، أُعيد انتخابه مؤخراً، بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة وإعلان اعتزاله العمل السياسي!
لغز
تسليط الأضواء على مرتبات مدراء «أوجيرو» فتح ملفات الهيئات والمجالس التي يتقاضى كبار موظفيها عشرات الملايين من الليرات شهرياً ولا يقومون بمهامهم، وصلاحياتهم معطلة بسبب تدخلات الوزراء وهيمنتهم!

 

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